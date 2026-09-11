iPhone 18 Pro 2TB và 18 Pro Max 2TB: Bộ đôi có bộ nhớ khủng chạm mốc kỷ lục

iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB nâng trần lưu trữ của dòng Pro, hướng tới người thường giữ nhiều video, ảnh và ứng dụng trực tiếp trên máy. Tuy nhiên, dung lượng cao nhất không mặc nhiên là lựa chọn hợp lý cho mọi người. Mức giá và lượng dữ liệu thực tế nên được đặt cạnh nhau trước khi quyết định.

iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB: Đỉnh cao lưu trữ và tối ưu quay chụp

Apple mang đến 4 tùy chọn dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB cho cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Trong đó, phiên bản 2TB là mức lưu trữ cao nhất, đáp ứng tốt nhu cầu lưu giữ nhiều ảnh, video và dữ liệu trực tiếp trên thiết bị.

Mức dung lượng 2TB trên bản Pro và Pro Max có gì nổi bật?

Lợi ích của iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB thể hiện rõ khi điện thoại thường xuyên được dùng để ghi hình và xử lý nội dung. Hai thiết bị hỗ trợ ảnh 24MP, 48MP, ProRAW cùng video 4K Dolby Vision và ProRes RAW, cho phép lưu nhiều dữ liệu gốc mà ít phải xóa hoặc chuyển file.

Dung lượng 2TB giúp người dùng thoải mái lưu ảnh, video và dữ liệu.

Không gian lưu trữ lớn cũng hữu ích khi cài nhiều ứng dụng, game hoặc tải sẵn phim, tài liệu để sử dụng khi thiếu kết nối mạng ổn định. Dung lượng 2TB giúp giảm áp lực dọn bộ nhớ trong quá trình sử dụng thường ngày, đồng thời thoải mái lưu trữ nhiều nội dung chất lượng cao hơn trong thời gian dài.

Nhờ đó, người dùng có thể hạn chế phụ thuộc vào đám mây khi lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên điện thoại, đồng thời thuận tiện truy cập ảnh, video và tài liệu khi cần. Tuy nhiên, các tệp quan trọng vẫn nên được sao lưu riêng để bảo vệ dữ liệu, tránh mất mát ngoài ý muốn và thuận tiện khôi phục khi cần thiết.

Ai thực sự cần đến iPhone có bộ nhớ 2TB?

iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB phù hợp với người thường quay video dài, lưu nhiều file gốc và dữ liệu công việc trong thời gian dài. Dung lượng lớn mang lại sự chủ động khi tác nghiệp, nhất là trong những lúc không thuận tiện chuyển file sang thiết bị khác hoặc lưu trữ trên đám mây.

2TB dành cho người lưu nhiều nội dung.

Mức 2TB cũng phù hợp với người có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn trong thời gian dài mà không muốn thường xuyên kiểm tra hay dọn bộ nhớ. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc khi điện thoại được sử dụng cho cả quay chụp, chỉnh sửa nội dung và xử lý công việc thường xuyên mỗi ngày.

Ngược lại, người chủ yếu nhắn tin, lướt web, chụp ảnh thông thường và quen đồng bộ lên iCloud nên kiểm tra dung lượng đang dùng trước khi chọn mức cao nhất. Nếu máy hiện tại vẫn còn dư nhiều bộ nhớ sau thời gian dài, 512GB hoặc 1TB có thể sát nhu cầu hơn so với mua 2TB chỉ để dự phòng.

iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB có giá bao nhiêu?

Theo Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB lần lượt có giá 77.990.000 đồng và 80.990.000 đồng, chênh lệch 3 triệu đồng. Đây là cấu hình cao nhất theo dung lượng của mỗi model, nên khoản chi thêm chỉ hợp lý khi người dùng thực sự khai thác không gian lưu trữ lớn.

Cân nhắc giá và nhu cầu khi chọn bản Pro và Pro Max 2TB.

Do cả hai phiên bản đều cùng sở hữu dung lượng 2TB, mức chênh lệch 3 triệu đồng không nằm ở bộ nhớ lưu trữ. Vì vậy, người có nhu cầu 2TB nên xác định mức dung lượng phù hợp, rồi cân nhắc chi thêm cho bản Pro Max dựa trên khác biệt về kích thước và pin.

Mua iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB ở đâu uy tín?

Với iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB, người mua nên ưu tiên hệ thống bán lẻ uy tín, giá minh bạch và bảo hành rõ ràng. CellphoneS mở đặt trước từ 19h ngày 12/09, nhận hàng từ 8:00 ngày 18/09, kèm trợ giá thu cũ đến 5 triệu đồng hoặc thanh toán 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chương trình S-Buyback đảm bảo thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng, giúp tối ưu chi phí khi nâng cấp thiết bị mới. Số lượng ưu đãi có hạn, người mua nên đặt ngay hoặc gọi 1800.2097 để được giải đáp và cập nhật thông tin chi tiết.

iPhone 18 Pro 2TB và iPhone 18 Pro Max 2TB hợp lý nhất khi dung lượng lớn giải quyết một nhu cầu có thật như quay nhiều, giữ file gốc hoặc lưu dữ liệu offline. Nếu lượng bộ nhớ đang sử dụng vẫn còn xa mức 1TB, cấu hình thấp hơn có thể cân đối ngân sách tốt hơn mà vẫn để lại khoảng trống lưu trữ đáng kể.