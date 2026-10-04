iPhone 18 Pro 256GB và 2TB chung cấu hình, chênh 39 triệu là do đâu?

Apple không công bố dung lượng RAM, nhưng dữ liệu trong Xcode 27 cho thấy mọi phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max đều dùng chung 12GB.

Đứng trước bảng giá iPhone 18 Pro, không ít người mặc định bản càng đắt thì cấu hình bên trong càng mạnh. Tại thời điểm viết bài (01/10/2026), iPhone 18 Pro 256GB có giá 38.990.000 đồng, bản 2TB có giá 77.990.000 đồng, tức chênh đúng 39 triệu đồng, trong khi iPhone 18 Pro Max 256GB có giá 41.990.000 đồng. Khoản chênh ấy mua thêm chỗ lưu trữ, còn RAM thì không đổi ở mẫu nào.

Chip A20 Pro dùng chung cho mọi phiên bản dung lượng của iPhone 18 Pro và Pro Max. Ảnh: Apple

Apple không ghi RAM, mức 12GB được xác nhận qua Xcode 27

Trang thông số của Apple liệt kê chip, màn hình, camera, pin và bốn mức dung lượng 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, nhưng không có dòng nào về RAM, nên thông tin này thường đến từ bên thứ ba.

Ngày 9/9, trang MacRumors cho biết đã xác nhận RAM của hai mẫu máy mới qua Xcode 27, bộ công cụ phát triển ứng dụng của chính Apple: iPhone 18 Pro có 12GB và iPhone 18 Pro Max cũng có 12GB. MacRumors đưa ra một mức chung cho mỗi mẫu máy, không ghi nhận khác biệt giữa các bản dung lượng, nên người chọn bản 256GB hay 2TB đều nhận cùng mức RAM.

So với iPhone 17 Pro, mức RAM 12GB năm nay không tăng thêm

Cũng theo MacRumors, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max ra mắt năm ngoái đều có 12GB RAM, iPhone Air cũng 12GB, còn iPhone 17 bản tiêu chuẩn có 8GB. Đời 18 Pro vì vậy giữ nguyên mức RAM của thế hệ trước, khi MacRumors ghi nhận cả ngành đang thiếu chip RAM.

Mẫu máy gập iPhone Duo, kể cả lựa chọn iPhone Duo 1TB, dùng cùng chip A20 Pro và theo MacRumors nhiều khả năng cũng có 12GB RAM, dù Xcode hiện chưa hỗ trợ thiết bị này để xác nhận.

Apple cho biết thiết kế đóng gói mới của A20 Pro đặt đế silicon cạnh bộ nhớ để cải thiện luồng dẫn nhiệt. Ảnh: Apple

RAM giữ nguyên, nhưng vị trí và băng thông bộ nhớ đã thay đổi

Dù dung lượng không đổi, cách bố trí RAM trên bo mạch đã khác. Theo bài mổ xẻ (teardown) của iFixit công bố ngày 20/9, chip A19 Pro trên đời trước nằm bên trong cụm bo mạch kẹp hai lớp và có RAM xếp chồng lên trên. Ở iPhone 18 Pro và Pro Max, chip A20 Pro được đưa ra mặt ngoài của cụm bo mạch, còn bộ nhớ chuyển xuống nằm cạnh bộ xử lý, mở đường dẫn nhiệt trực tiếp hơn từ con chip tới hệ thống tản nhiệt. iFixit không nêu dung lượng RAM, nên mức 12GB vẫn dựa trên dữ liệu Xcode của MacRumors.

Mô tả này khớp với thông tin Apple đưa ra: công nghệ đóng gói chip A20 Pro đặt đế silicon cạnh bộ nhớ, cải thiện luồng dẫn nhiệt, kết hợp buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt gấp ba lần để hiệu năng duy trì tốt hơn đến 40% so với iPhone 17 Pro. Apple cũng cho biết Apple Intelligence chạy nhanh hơn nhờ Neural Accelerators mới, bộ đôi Neural Engine 16 lõi và băng thông bộ nhớ cao hơn 50%. Cải tiến của đời 18 Pro vì thế nằm ở tốc độ và cách tản nhiệt quanh bộ nhớ, thay vì thêm gigabyte RAM.

Bỏ thêm tiền lên bản 2TB nghĩa là mua chỗ chứa, không phải hiệu năng

Vì mọi phiên bản dùng chung chip A20 Pro và cùng 12GB RAM, khả năng xử lý giữa bản 256GB và bản 2TB về cơ bản như nhau theo thông số công bố, và iPhone 18 Pro Max 256GB cũng không kém các bản Pro Max dung lượng cao hơn về sức mạnh xử lý. Khác biệt nằm ở chỗ chứa ảnh, video và ứng dụng. Apple cũng lưu ý dung lượng khả dụng luôn nhỏ hơn con số danh nghĩa, vì iOS 27 và các ứng dụng đi kèm đã dùng khoảng 12GB đến 24GB, còn các mô hình Apple Intelligence trên thiết bị chiếm thêm khoảng 7GB.

Câu hỏi nên đặt ra vì thế là mình cần bao nhiêu chỗ lưu trữ trong vài năm tới, thay vì kỳ vọng bản đắt hơn sẽ chạy mượt hơn. Người quay nhiều video ProRes hoặc ProRes RAW mới thật sự cần bản dung lượng lớn, và nhóm này còn có lựa chọn ghi ProRes thẳng vào ổ đĩa gắn ngoài.

Các bản dung lượng dùng chung chip và RAM, chỉ khác ở chỗ chứa dữ liệu. Ảnh minh hoạ

Khi đã chọn được mức dung lượng vừa đủ, khoản chi ban đầu cũng có thể được chia nhỏ. Bạn có thể mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại Thế Giới Di Động với nhiều ưu đãi như trả chậm 0%, hỗ trợ thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đồng, tặng phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng cho đơn hàng từ 500.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận hoàn đến 800.000 đồng khi mở thẻ tín dụng VPBank MWG. Một số ưu đãi có điều kiện áp dụng riêng và có thể không được cộng dồn, vì vậy người mua nên kiểm tra thông tin trực tiếp trên website thegioididong.com hoặc tại cửa hàng trước khi quyết định.