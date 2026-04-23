Hyundai Lam Kinh trao học bổng, đồng hành cùng sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa tại sự kiện “Poly Connect Fest 2026”

Vừa qua, Công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Hyundai Lam Kinh đã trao học bổng khích lệ tinh thần học tập đến các sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechic Thanh Hóa. Hoạt động không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy mô hình đào tạo gắn liền thực tiễn, mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho thế hệ trẻ tại Thanh Hóa.

Chương trình “Poly Connect Fest 2026” được tổ chức vào ngày 12/4/2026 tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa, với sự phối hợp của Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp uy tín trong và ngoài tỉnh.

Sự kiện có sự góp mặt của đại diện Ban lãnh đạo nhà trường, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Ngoài ra, chương trình còn hàng trăm sinh viên của nhà trường cũng trực tiếp tham gia và trải nghiệm.

Trong khuôn khổ sự kiện, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Hyundai Lam Kinh là một trong những đơn vị tiêu biểu cam kết đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt tại sự kiện, Ông Vũ Văn Chiến – Trưởng phòng Dịch vụ Phụ tùng, Phó chủ tịch Công Đoàn công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa – Đại lý Hyundai Lam Kinh đã thay mặt doanh nghiệp trao tặng 01 phần quà nhỏ vào quỹ học bổng của nhà trường giành cho sinh viên có thành tích tốt và tinh thần học tập tích cực. Đây là món quà thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các bạn trẻ vững bước trên hành trình học tập và lập nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Thông qua hợp tác, doanh nghiệp không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế mà còn tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo, giúp nội dung học tập sát với nhu cầu thực tiễn.

Đối với Hyundai Lam Kinh, đây là chiến lược dài hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng giáo dục và cộng đồng địa phương.

Hyundai Lam Kinh không chỉ đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo mà còn chủ động mở ra những cơ hội việc làm hấp dẫn dành cho các bạn trẻ năng động, dám thử sức và mong muốn phát triển trong môi trường chuyên nghiệp. Thông qua các chương trình kiến tập, thực tập và trải nghiệm thực tế, sinh viên sẽ được trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, tiếp cận lĩnh vực xe thương mại Hyundai và học hỏi từ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm.

Việc trao học bổng tại chương trình “Poly Connect Fest 2026” một lần nữa khẳng định cam kết của Hyundai Lam Kinh trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Thanh Hóa. Không chỉ cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng, doanh nghiệp còn tích cực đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo.

Trong thời gian tới, Hyundai Lam Kinh sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác với các cơ sở đào tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường vận tải Thanh Hóa.

