Huyện Thiệu Hóa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 13/3/2025 công nhận huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đây là sự ghi nhận quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thiệu Hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thị trấn Thiệu Hóa.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về kinh tế và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, huyện Thiệu Hóa xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vì vậy, huyện tiếp tục chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí; tổ chức thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay Thiệu Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ; cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,6%, đứng thứ 10 toàn tỉnh.

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại thị trấn Thiệu Hóa.

Toàn huyện có trên 2.634 ha liên kết sản xuất với các doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho sản phẩm của nông dân. Hầu hết các mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn trên địa bàn có thu nhập trung bình khoảng từ 200 - 300 triệu đồng/ha/năm. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Thiệu Hóa đã thu hút được các nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp, phát triển nhiều cụm công nghiệp, quan tâm duy trì phát triển các làng nghề truyền thống.

Hiện nay, toàn huyện có 791 doanh nghiệp, hơn 2000 hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào địa phương giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Năm 2024, thu nhâp bình quân đầu người toàn huyện đạt 66,02 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Thiệu Hóa đã đẩy mạnh hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, đồng bào sinh sống trên sông, trao mô hình sinh kế; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ nghèo đa chiều toàn huyện còn 0,41% (giảm 0,83% so với thời điểm công nhận huyện NTM). Bộ mặt nông thôn khang trang, cảnh quan môi trường đảm bảo “sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn"; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng.

Từ năm 2021 đến năm 2024 huyện Thiệu Hóa đã huy động 16.615,668 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. 100% tuyến đường huyện, liên kết đã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo kết nối thuận tiện giữa các địa phương và tạo điều kiện cho phát triển sản xuất, giao thương.

Các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp hàng năm luôn được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác quốc phòng luôn được củng cố vững mạnh toàn diện; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. 100% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới, 12/22 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Thiệu Hóa và thị trấn Hậu Hiền được công nhận đô thị văn minh. 99% người dân hài lòng về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thanh Mai