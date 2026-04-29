Huy động tối đa lực lượng và phương tiện, kịp thời hỗ trợ các hộ dân gặp thiên tai

Ngay sau khi nắm thông tin trận dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra trên địa bàn xã Nam Xuân, trưa 29/4, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên các hộ dân chịu thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tích cực huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến gia đình có người bị nạn.

Vào khoảng 22 giờ ngày 28/4/2026, trên địa bàn xã Nam Xuân đã xảy ra trận dông lốc gây thiệt hại về người và tài sản. Theo đó, trận dông lốc đã làm cháu Vi Thành Lâm, sinh năm 2013 tử vong do nhà sập đè lên người. Về tài sản thiệt hại, có 10 hộ bị ảnh hưởng, trong đó, 1 hộ có nhà sập hoàn toàn, 9 hộ có nhà bị tốc mái.

Ngay sau khi dông lốc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ, công chức, lực lượng công an, quân sự, y tế có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở do dông, lốc gây ra.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái, trưa ngày 29/4, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình có người bị nạn; thăm, động viên các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở do dông, lốc gây ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thắp hương cho cháu bé gặp nạn.

Để chủ động hơn nữa trong công tác khắc phục hậu quả mưa dông, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân đội, huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tổ chức thăm hỏi, động viên, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh của các hộ gia đình bị thiệt hại. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, làm tốt công tác rà soát, thống kê chính xác số hộ bị ảnh hưởng để có biện pháp khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm hỏi, chia sẻ trước những khó khăn của bà con Nhân dân do thiên tai gây ra.

Trước diễn biến khó lường, bất ngờ của thời tiết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai, nhất là tình trạng sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà cửa, tính mạng của người dân. Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thăm các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở do dông, lốc gây ra.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về tình hình, diễn biến, tác hại, cũng như cảnh báo của Sở Nông nghiệp và Môi trường để người dân có biện pháp phòng chống. Đặc biệt, cần phải thay đổi phương thức tuyên truyền và sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, Zalo để người dân nắm bắt về tác hại của thiên tai nhanh nhất, chính xác nhất.

Bên cạnh đó, rà soát các phương án, kế hoạch, xác định các vị trí tránh trú an toàn; kiểm tra và trang bị phương tiện phòng, chống lụt bão cần tuân thủ phương châm “4 tại chỗ”. Kết nối liên thông dữ liệu và chế độ thông tin báo cáo, tránh tình trạng ngắt quãng báo cáo trong công việc.

Quốc Hương