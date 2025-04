Hội nghị đại biểu Người lao động PC Thanh Hoá năm 2025

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển bền vững”, ngày 18/4/2025, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, lãnh đạo các phòng ban chức năng Công ty và các đơn vị trực thuộc, cùng 161 đại biểu ưu tú và 47 lao động giỏi, tiêu biểu năm 2024.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng, tuyên dương lao động giỏi, tiêu biểu năm 2024 tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đồng thời, đánh giá tình hình sử dụng các quỹ trong Công ty; kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động năm 2024; cùng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ người lao động tại các đơn vị trực thuộc.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2024, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm từ khách hàng dân cư và thương mại không ổn định, ngành điện đã phải đối mặt với nhiều thách thức về cân đối tài chính và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng đến sớm và kéo dài, cùng ảnh hưởng của hiện tượng La Nina gây mưa lớn, bão lũ, đã tác động trực tiếp đến công tác cung ứng điện an toàn.

Thích nghi với hoàn cảnh, bằng tinh thần chủ động, tiết kiệm và sáng tạo, PC Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng lực vận hành hệ thống điện, tăng cường đầu tư phát triển lưới điện, đẩy mạnh chăm sóc khách hàng, đảm bảo cấp điện an toàn – liên tục, góp phần hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh tại địa phương. Kết quả, Công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao: Điện thương phẩm đạt 7.772,96 triệu kWh; Tổn thất điện năng giảm còn 3,96%; Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,01%; Không xảy ra tai nạn lao động; An toàn lưới điện được duy trì ổn định...

Ngoài ra, Công ty tiếp tục dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đặc biệt, đời sống người lao động được cải thiện rõ rệt.

Ông Nghiêm Đình Sơn,Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Thanh Hóa thông qua kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động năm 2024 và Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của người lao động tại hội nghị.

Năm 2024 cũng là năm ghi dấu nhiều sự kiện, lễ kỷ niệm quan trọng của ngành điện như: 70 năm thành lập Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 55 năm thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 60 năm thành lập Nhà máy Điện Hàm Rồng,... Các dấu mốc này tạo tiền đề để tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật, văn hóa - thể thao, và đặc biệt là thành công của dự án trọng điểm quốc gia: Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Tại hội nghị, nhiều tham luận tâm huyết từ các đơn vị như Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Điện lực Thiệu Hóa, Quan Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Như Thanh, Như Xuân... đã tập trung vào các nội dung quan trọng: Phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn đảm bảo an toàn lao động; Tăng cường huấn luyện, giám sát hiện trường; Thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Giải pháp giải phóng hành lang an toàn lưới điện tại các vùng núi khó khăn; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số; Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người lao động...

Hội nghị cũng đã tiếp nhận và tổng hợp 124 kiến nghị từ các hội nghị người lao động cấp cơ sở. Giám đốc PC Thanh Hoá Hoàng Hải và Chủ tịch Công đoàn Nghiêm Đình Sơn đã trực tiếp lắng nghe, phân tích, thảo luận và phản hồi thỏa đáng từng vấn đề, thể hiện sự cầu thị, minh bạch và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tạo sự đồng thuận và phấn khởi trong toàn thể người lao động.

Tính đến nay, tổng số lao động của PC Thanh Hóa là 1.558 người. 100% người lao động đã ký hợp đồng đúng quy định, được khám sức khỏe và có hồ sơ sức khỏe đầy đủ. Công ty luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến (E-Learning); đồng thời đôn đốc triển khai xây dựng văn hóa an toàn lao động, tổ chức huấn luyện và kiểm tra quy trình an toàn điện định kỳ, kiên định với phương châm “Mỗi công nhân ngành điện là một người hùng, nhưng sự an toàn mới là chiến thắng vĩ đại nhất”.

Bước sang năm 2025, trước những cơ hội và thách thức mới như nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ quá tải vào giờ cao điểm mùa nắng nóng..., hội nghị đã thống nhất các mục tiêu và giải pháp trọng tâm: Giữ vững đà tăng trưởng điện thương phẩm; Giảm tổn thất điện năng và sự cố lưới điện; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, hiện đại hóa lưới điện; Thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số; Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong vận hành, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Với khẩu hiệu “Phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch”, PC Thanh Hóa đặt ra các chỉ tiêu trọng tâm năm 2025: Sản lượng điện ≥ 8.980 triệu kWh; Tổn thất điện năng ≤ 3,84%; 100% thanh toán không dùng tiền mặt; 100% công tơ điện tử đo xa; Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Thanh Hóa Hoàng Hải phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Hoàng Hải ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên, đồng thời kêu gọi tiếp tục phát huy tinh thần kỷ luật, đổi mới, sáng tạo, tăng cường học hỏi, chuyển đổi số; chấp hành nghiêm quy định pháp luật và nội quy công ty, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đời sống người lao động.

Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng, tuyên dương lao động giỏi, tiêu biểu năm 2024.

Tại Hội nghị, Công ty đã thông qua Dự thảo Nghị quyết và tổ chức trao giấy khen tuyên dương 47 lao động giỏi, tiêu biểu năm 2024.

Với tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình”, Công ty Điện lực Thanh Hóa khẳng định quyết tâm giữ vững vị thế dẫn đầu, phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển không ngừng của ngành điện và tỉnh nhà.

Hùng Mạnh – Thanh Huyền (PC Thanh Hóa)