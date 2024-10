Hội đồng hương huyện Yên Định ủng hộ kinh phí góp phần phát triển quê hương

Tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng hương huyện Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam đã trao tặng huyện Yên Định và Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa tổng kinh phí 700 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Hội Đồng hương Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam ủng hộ 550 triệu đồng tại lễ kỷ niệm và bổ sung thêm 50 triệu đồng ngay sau buổi lễ để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Yên Định.

Hội đồng hương Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam ủng hộ Quỹ khuyến học huyện Yên Định 50 triệu đồng.

Trong suốt 35 năm qua, đồng hương huyện Yên Định luôn có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng hương huyện Yên Định đã giúp gắn kết những người con xa quê, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển.

Các chương trình hoạt động của đồng hương Yên Định đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, thu hút nhiều con em xa quê tích cực tham gia. Phong trào sinh viên, thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ được quan tâm và đạt được nhiều kết quả trong thành tích chung của đồng hương tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân là người con Yên Định, bằng trí tuệ, bản lĩnh của mình luôn nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân, quê hương, đất nước, tạo nhiều công ăn việc làm, có uy tín cao, khẳng định được vị thế của doanh nghiệp.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Yên Định tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng hương tỉnh Thanh Hoá tại TP HCM chúc mừng Ban chấp hành Hội đồng hương huyện Yên Định.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng hương tỉnh Thanh Hoá tại TP HCM trao hoa chúc mừng đại diện Hội đồng hương huyện Yên Định.

Trong công tác an sinh xã hội, tập thể đồng hương Yên Định và các cá nhân là con em quê hương Yên Định luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội, đối với quê hương, thường xuyên đóng góp kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, tặng quà mỗi dịp tết đến xuân về do đồng hương huyện phát động; tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện do đồng hương tỉnh, CLB Doanh nhân và nhiều đơn vị khác tổ chức với số tiền mỗi năm hàng tỷ đồng.

Hội đồng hương Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam trao tặng học bổng cho các em sinh viên quê Yên Định vượt khó vươn lên trong học tập.

Hội đồng hương Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam tặng quà, chúc thọ các cụ cao tuổi.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Hội đồng hương Yên Định tại TP Hồ Chí Minh và phía Nam đã quyên góp, ủng hộ 600 triệu đồng thông qua Ủy bạn MTTQ Việt Nam huyện Yên Định nhằm chung tay hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện; ủng hộ Quỹ khuyến học tỉnh Thanh Hóa 50 triệu đồng; ủng hộ Qũy khuyến học huyện Yên Định 50 triệu đồng. Ngoài ra, đồng hương huyện Yên Định và các mạnh thường quân đã trao tặng học bổng trị giá 24 triệu đồng cho các em sinh viên quê Yên Định vượt khó vươn lên; chúc thọ các cụ cao niên và trao quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng với kính phí 30 triệu đồng.

Nguyễn Lương