Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

Sáng 24-10, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho hơn 630 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Hải Châu, thị xã Nghi Sơn.