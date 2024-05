Hội Cựu chiến binh thị xã Bỉm Sơn tổng kết phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Ngày 6/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024, kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và tri ân chiến sỹ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến gương mẫu” được biểu dương, khen thưởng.

Giai đoạn 2019-2024, Hội CCB thị xã Bỉm Sơn đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào thi đua “CCB gương mẫu” theo hướng tập trung vào cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ, hội viên CCB thị xã đã tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

Nổi bật là cán bộ, hội viên đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy sản xuất kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng việc hiến hàng nghìn m2 đất, tiền, ngày công để làm đường giao thông, công trình phúc lợi. Đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn; xóa 16 nhà dột nát cho CCB nghèo, với tổng trị giá gần 550 triệu đồng; tổ chức 165 buổi nói chuyện truyền thống, với gần 27.000 lượt đoàn viên, học sinh tham gia... Ngoài ra, Hội CCB thị xã cũng luôn đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của địa phương như bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Với những thành tích nổi bật trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”, những năm qua, Hội CCB thị xã Bỉm Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua.

Phát huy kết quả đạt được, với khẩu hiệu “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo, thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, giai đoạn 2024-2029, Hội CCB thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu”; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các phong trào, các cuộc vận động của tỉnh, địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đinh Tiên Phong và lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn đã tặng quà tri ân các CCB, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. UBND thị xã Bỉm Sơn tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.

Hà Nghĩa (CTV)