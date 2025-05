Hoàn tất 80% công tác dọn dẹp vùng tâm chấn tại Myanmar

Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết tính đến ngày 4/5, công tác dọn dẹp các tòa nhà bị hư hại do trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua đã hoàn thành khoảng 80% tại thành phố Mandalay và khoảng 50% tại thành phố Sagaing.

Nhật báo The Global New Light of Myanmar dẫn thông báo của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cho biết các tuyến đường chủ chốt bị ảnh hưởng do động đất tại Mandalay đã được dọn sạch đất đá, mảnh vỡ để đảm bảo thông thoáng và an toàn cho người đi lại.

Trong khi đó, tại Sagaing, các hoạt động dọn dẹp vẫn tiếp tục được tiến hành. Lực lượng chức năng sử dụng máy móc hạng nặng để di chuyển đống đổ nát từ các công trình lớn, trong đó có các công trình tôn giáo nằm ở vùng đất cao. Đến nay, công tác này đã hoàn thành 50%.

Số liệu chính thức tới ngày 1/5 cho thấy trận động đất có độ lớn 7,9 tại Myanmar đã khiến ít nhất 3.835 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương, trong khi 105 người vẫn mất tích./.

Theo TTXVN