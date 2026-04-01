Hồ Yên Mỹ - “viên ngọc xanh” thức giấc

Nằm nép mình giữa vùng bán sơn địa phía Tây Nam của Thanh Hóa, hồ Yên Mỹ đang dần được đánh thức như một điểm đến du lịch sinh thái giàu tiềm năng. Với cảnh quan sơn thủy hữu tình, khí hậu trong lành và không gian yên tĩnh, nơi đây được kỳ vọng trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khám phá thiên nhiên.

Video: Cảnh sắc hồ Yên Mỹ nhìn từ trên cao.

Cách trung tâm Thanh Hóa gần 60 km, với diện tích khoảng 2.800 ha, hồ Yên Mỹ là một trong những hồ nước ngọt lớn của tỉnh. Không chỉ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong điều tiết thủy lợi, hồ Yên Mỹ còn sở hữu hệ sinh thái phong phú cùng cảnh quan tự nhiên nguyên sơ, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái.

Thiên nhiên dường như đã dành nhiều ưu ái cho vùng đất này. Hồ được bao bọc bởi những dãy núi cao ở ba phía đông, tây và nam, tạo nên thế “tựa sơn hướng thủy” hiếm gặp.

Xa xa là những cánh rừng xanh ngút ngàn, xen lẫn các thung lũng tự nhiên và triền đồi thoai thoải, hình thành nên các eo hồ, bán đảo hoang sơ. Tất cả hòa quyện, tạo nên một không gian khoáng đạt, đẹp như bức tranh thủy mặc, vừa hùng vĩ, vừa nên thơ.

Điểm nhấn nổi bật là cầu Yên Mỹ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông bắc qua hồ Yên Mỹ, không chỉ đảm nhiệm vai trò hạ tầng giao thông quan trọng mà còn tạo nên dấu ấn cảnh quan đặc sắc, góp phần tôn lên vẻ đẹp hài hòa giữa công trình hiện đại và thiên nhiên sơn thủy.

Từ trên cao, cây cầu vươn dài qua mặt nước rộng lớn, kết nối hai bờ giữa không gian núi non và lòng hồ mênh mang. Sự giao thoa giữa đường nét kiến trúc hiện đại với cảnh quan nguyên sơ tạo nên một góc nhìn giàu tính thẩm mỹ - vừa mạnh mẽ, khoáng đạt, vừa mềm mại, nên thơ.

Sự hiện diện của cầu Yên Mỹ không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng mà còn mở ra dư địa phát triển du lịch. Từ đây, du khách có thể dễ dàng tiếp cận và chiêm ngưỡng toàn cảnh “viên ngọc xanh” của xứ Thanh từ một góc nhìn mới mẻ, giàu trải nghiệm.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, hồ Yên Mỹ còn mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với đời sống bản địa. Những hoạt động giản dị nhưng giàu tính trải nghiệm đang dần trở thành “điểm chạm” hấp dẫn với du khách, đặc biệt là giới trẻ ưa khám phá.

Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, hồ Yên Mỹ mang đến một khoảng lặng cần thiết. Đó là nơi con người có thể tạm rời xa sự xô bồ, hòa mình vào thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn.

Chính yếu tố này đã góp phần đưa hồ Yên Mỹ trở thành điểm “check-in” mới nổi, thu hút những người yêu thích du lịch dã ngoại và trải nghiệm.

Vẻ đẹp của hồ hiện lên rõ nét nhất vào buổi sớm mai. Khi mặt trời vừa ló rạng, ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước phẳng lặng, hòa cùng làn sương mỏng và bóng núi xa xa, tạo nên khung cảnh yên ả, thơ mộng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách ngắm bình minh, chụp ảnh và tận hưởng trọn vẹn sự tinh khiết của thiên nhiên.

Theo chị Nguyễn Thị Hóa (41 tuổi), người dân sinh sống gần hồ, du khách khi đến đây không chỉ được thưởng ngoạn cảnh sắc mà còn có thể tham gia các hoạt động như đốt lửa trại, thưởng thức đặc sản địa phương, đặc biệt là các loại thủy sản tươi ngon từ lòng hồ.

Vùng phụ cận còn có các trang trại nông nghiệp, mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống sản xuất của người dân địa phương.

Với lợi thế mặt nước rộng, cảnh quan nguyên sơ cùng vị trí thuận lợi kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, hồ Yên Mỹ đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch Thanh Hóa.

Mới đây, tỉnh Thanh Hóa đã công bố dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 - Khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ với tổng mức đầu tư lên tới 32.000 tỷ đồng. Đây được xem là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm đánh thức tiềm năng, hướng tới phát triển nơi đây trở thành điểm đến quy mô, đồng bộ và bài bản trong tương lai.

Từ những giá trị sẵn có cùng định hướng phát triển dài hạn, hồ Yên Mỹ không chỉ mở ra cơ hội mới cho ngành du lịch địa phương mà còn hứa hẹn trở thành “chìa khóa” thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực. Trong tương lai không xa, “viên ngọc xanh” giữa đại ngàn này được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá xứ Thanh của du khách trong và ngoài nước.

Hoàng Đông