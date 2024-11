Hỗ trợ người hưởng lương hưu, các đối tượng bảo trợ xã hội nhận lương hưu, chế độ qua tài khoản ngân hàng

Thời gian qua, các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ người hưởng lương hưu trí, các đối tượng bảo trợ xã hội nhận lương hưu/chế độ qua tài khoản ngân hàng. Việc này vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng vừa giúp các ngân hàng tiến gần hơn tới mục tiêu ngân hàng số.

Nhân viên các chi nhánh Agribank hướng dẫn người dân thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng.

Bà Lê Hải Thiều, xã Quảng Hòa (Quảng Xương) vừa được nhận tháng lương hưu thứ 3 qua tài khoản ngân hàng Agribank. Bà Thiều, cho biết: “Được sự hỗ trợ của Bảo hiểm Xã hội huyện Quảng Xương và Agribank Nam Thanh Hóa, tôi đã đăng ký sử dụng thẻ ngân hàng và nhận lương qua tài khoản.Trước đây, vào mỗi kỳ lấy lương, tôi phải xem lịch, sắp xếp thời gian để lên UBND xã nhận lương, nhiều lúc ngày lấy lương lại trùng với lịch thăm con cháu hoặc đi khám bệnh nên cũng bất tiện. Nhưng từ khi lương hưu được chi trả qua tài khoản ngân hàng thì tôi không còn lo mình quên ngày hay đánh rơi tiền trong quá trình di chuyển nữa. Tuổi đã cao, sử dụng công nghệ kém, song được sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ ngân hàng, giờ đây tôi đã thành thạo các thao thác rút tiền, chuyển khoản để thanh toán các dịch vụ thiết yếu hàng ngày như tiền điện, tiền nước. Tất cả các giao dịch thực hiện đều được nhắn tin qua điện thoại báo số tiền đã chuyển vào tài khoản. Hằng tháng, tôi tính toán chi tiêu, số còn lại để trong tài khoản, rất an tâm”.

Để triển khai hiệu quả việc hỗ trợ người hưởng lương hưu trí, các đối tượng bảo trợ xã hội nhận lương hưu/chế độ qua tài khoản ngân hàng, các chi nhánh Agribank đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động các đối tượng mở tài khoản, nhận lương và chế độ qua thẻ. Tại hội sở cũng như các chi nhánh, phòng giao dịch, các ngân hàng đều bố trí quầy ưu tiên để đón tiếp, hướng dẫn các đối tượng này trong việc mở thẻ, sử dụng dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt, cán bộ, nhân viên Agribank còn tăng cường về cơ sở, làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ thủ tục, hồ sơ mở thẻ cho khách hàng. Đây là những người tuổi cao, hạn chế về công nghệ thông tin nên cán bộ, nhân viên các đơn vị đã phải nỗ lực hỗ trợ rất lớn. Với sự tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình đó, người dân đã hiểu những tiện ích của hình thức chi trả online và đồng tình hưởng ứng. Đến nay, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đang hỗ trợ chi trả lương hưu, chế độ bảo trợ xã hội qua tài khoản cho hàng chục nghìn khách hàng. Việc chi trả này đã tạo tiện ích cho khách hàng, giúp khách hàng không mất thời gian đi lại, được nhận lương/chế độ sớm hơn so với bình thường và hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ ngân hàng. Đối với ngân hàng, việc gia tăng khách hàng nhận lương/chế độ qua thẻ là cơ sở để gia tăng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt, tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng ngân hàng số theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Việc thực hiện chuyển đổi số của các chi nhánh Agribank cũng luôn đi liền với công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Bên cạnh đó, các chi nhánh Agribank cũng đang phối hợp với các đối tác triển khai các dịch vụ thanh toán, mở rộng kết nối thanh toán hóa đơn với các nhà cung cấp dịch vụ; mở rộng kênh phân phối đối với các dịch vụ đã triển khai trên kênh giao dịch tại quầy. Các ngân hàng cũng quan tâm phát triển dịch vụ thanh toán thẻ, chất lượng dịch vụ thẻ cũng như mức độ an toàn trong thanh toán thẻ; lắp đặt và đưa vào sử dụng nhiều máy gửi, rút tiền tự động CDM trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Quảng Xương, Yên Định, Thiệu Hóa, TP Sầm Sơn, TP Thanh Hóa... Ngoài các tính năng thông thường như máy ATM, đặc điểm nổi bật của CDM là khách hàng có thể trực tiếp gửi tiền mặt vào tài khoản và mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm trực tuyến. Thay vì giao dịch gửi tiền chỉ có thể thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch, thì khách hàng có thể gửi tiền 24/7 mà không cần phải đến quầy giao dịch của ngân hàng. Đây là bước tiến mới của Agribank trong chiến lược tự động hóa các giao dịch ngân hàng, gia tăng tiện ích và đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ.

Bài và ảnh: Minh Hà