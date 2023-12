Ngày này năm xưa: Bão “Pablo” tấn công Philippines khiến hơn 1.000 người thiệt mạng

Ngày 4/12/2012, cơn bão Bopha, cơn bão cấp 5 với sức gió giật lên đến 210 km/giờ có biệt danh là “Pablo” đã tấn công Philippines. Nước lũ dồn dập đã phá hủy toàn bộ ngôi làng và khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Cơn bão gây thiệt hại 8,5 tỷ peso Philippines (khoảng 210 triệu USD).

Bão Bopha tàn phá nhà cửa. Ảnh: rappler.com.

Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas cho biết: “Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Thung lũng Compostela và các tỉnh Davao Oriental, lượng mưa lớn đã gây ra sạt lở đất và lũ lụt. Lũ lụt đã phá hủy các thị trấn nông nghiệp và khai thác mỏ dọc theo bờ biển, san phẳng các đồn điền trồng chuối và phá hủy hoàn toàn sinh kế của người dân. Một số thị trấn bị tàn phá hoàn toàn với những ngôi nhà bị sập và ngập đầy bùn. Những mái sắt của nhiều tòa nhà đã bị gió giật mạnh và cuốn trôi như “những con dao rựa bay”. Hơn 200.000 người bị mắc kẹt sau cơn bão, không thể đi đâu được do lở đất và nước dâng cao.

Người dân mất nhà cửa do cơn bão Bopha quét qua Philippines. Ảnh: AP.

Khi cơn bão lần đầu tiên xuất hiện trên radar vào ngày 26/11/2012, như dự báo nó sẽ không phát triển nhưng vào ngày 30/11/2012 nó đã nhanh chóng tăng cường độ di chuyển với tốc độ gió cực lớn. Khi Chính phủ nhận ra mối đe dọa do cơn bão gây ra, thì đã vội vã sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm nhất, nhưng thật khó để thuyết phục được người dân vào lúc đó.

Những người bị thiệt mạng trong cơn bão Bopha. Ảnh: AP.

Thống đốc Thung lũng Compostela, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết: “Lũ lụt và gió mạnh không chỉ tàn phá bờ sông mà còn cả những nơi được cho là an toàn của người dân. Số người chết bắt đầu tăng lên tới hàng trăm và tăng dần theo ngày tháng và những người mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Một ngày sau cơn bão, mưa bắt đầu rơi, gây hoang mang và lo sợ về một ngày lũ quét khác. Nỗi sợ hãi cũng như ảnh hưởng của cơn bão tiếp tục kéo dài trong nhiều năm. Những người sống sót sau cơn bão thì sống trong cảnh nghèo đói”.

Các con đường ngập trong bùn lầy sau khi cơn bão tấn công Philippines. Ảnh: AP.

Theo thống kê, hơn 41.000 người đã phải sơ tán. Cơn bão đã làm 80 chuyến bay bị hủy và hàng nghìn phà chở khách bị kẹt tại cảng. Trung tâm thương mại của thành phố Cagayan de Oro trên đảo Mindanao bị ngập lụt do mưa to làm nước sông tràn bờ. Nhiều trường học phải đóng cửa. Do hậu quả tàn phá nghiêm trọng của cơn bão này, PAGASA đã quyết định sẽ loại bỏ tên gọi Pablo trong danh mục tên bão trong khu vực.

Mỗi năm có khoảng 20 cơn bão đổ bộ vào miền Bắc và miền Trung Philippines, nhưng hiếm khi đổ bộ vào khu vực phía Nam. Bopha là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng đổ bộ vào đảo Mindanao ở phía Nam Philippines, bão mạnh cấp 5 siêu bão với sức gió 260 km/h. Hơn 170.000 người Philippines đã nghe theo cảnh báo để sơ tán nhưng cũng không được an toàn.

Hương Giang (Theo History, AP)