Hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong trường học

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong các trường học và đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Trường THCS Hải Châu tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước, bạo lực học đường và phòng ngừa vi phạm pháp luật cho học sinh.

Ngay đầu năm học 2024-2025, các trường học trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch TTPBGDPL đến cán bộ, giáo viên, học sinh. Cô giáo Phạm Thị Sen, Hiệu trưởng Trường THCS Hải Châu, phường Hải Châu cho biết: "Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo và kế hoạch TTPBGDPL của thị xã và của ngành, nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý phù hợp với lứa tuổi và điều kiện thực tiễn tại đơn vị. Đồng thời, nhà trường đã phối hợp với Công an thị xã và phường Hải Châu tổ chức các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT); các luật liên quan đến an ninh mạng; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống đuối nước; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và các tệ nạn xã hội dễ xâm nhập vào học đường; cách thức nhận biết và kỹ năng phòng tránh. Từ chỗ làm tốt công tác TTPBGDPL đã góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành ý thức, thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm thiểu hành vi vi phạm, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình trong đội ngũ giáo viên và học sinh”.

Thông qua các nội dung, hình thức tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của nhà trường của học sinh đã có nhiều tiến bộ. Em Phạm Bảo Châu, học sinh lớp 7D, Trường THCS Hải Châu chia sẻ: Những hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ do nhà trường tổ chức rất bổ ích với chúng em. Thông qua các buổi TTPBGDPL đã giúp chúng em nâng cao ý thức chấp hành ATGT, nhất là tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và không đi dàn hàng ngang. Ngoài ra, chúng em còn được trang bị thêm các kỹ năng phòng, chống đuối nước; phòng, chống cháy nổ; thông tin để phòng tránh các loại ma túy, chất gây nghiện “núp bóng” dưới các dạng thực phẩm, nước uống không rõ nguồn gốc...

Xác định công tác TTPBGDPL trong trường học có vai trò quan trọng, hằng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo các nhà trường phối hợp với Công an thị xã và chính quyền, đoàn thể tại địa phương tổ chức nhiều buổi TTPBGDPL với nội dung, hình thức phong phú, theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sinh động và sát với thực tiễn. Ví dụ như tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp; sinh hoạt theo chủ đề, sân khấu hóa với các tiểu phẩm, trò chơi; tọa đàm, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho học sinh tạo môi trường thân thiện giúp học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức pháp luật; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp, ngành phát động; phát hành tờ rơi, tờ gấp có nội dung TTPBGDPL về phòng, chống ma túy, ATGT, bạo lực học đường, môi trường. Qua đó, giúp học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống, hình thành thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, biết cách phòng tránh, tự bảo vệ mình trước các hành vi xâm hại. Đây là yêu tố căn bản góp phần xây dựng thế hệ thanh, thiếu niên, học sinh phát triển toàn diện.

Bài và ảnh: Công Quang