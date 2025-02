Hiệu quả từ mô hình điểm tuyên truyền phòng ngừa trẻ em vi phạm pháp luật

Tháng 12/2023, thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa chọn làm điểm thực hiện mô hình “Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật, gắn với ứng dụng tiện ích của VneID”. Mô hình đi vào hoạt động đã mang hiệu quả tích cực trong việc quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THCS thị trấn Sao Vàng.

Để thực hiện mô mình, Công an thị trấn Sao Vàng đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo và ra mắt hoạt động mô hình điểm “Tuyên truyền công tác phòng ngừa trẻ em và người chưa thành niên làm trái pháp luật gắn với ứng dụng tiện ích của VneID” trên địa bàn. Đồng thời, thành lập 15 tổ mô hình tại 15 khu phố và 2 tổ mô hình trong trường học. Trong 1 năm qua, các mô hình duy trì nền nếp hoạt động thường xuyên. Cùng với tổ chức tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư và nhà trường, hằng tháng, các tổ mô hình tại nhà trường và khu phố tiến hành rà soát trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật để đề xuất Ban Chỉ đạo mô hình lập danh sách đưa vào quản lý, giáo dục. Trung tá Lê Như Tùng, Trưởng Công an thị trấn Sao Vàng, Phó trưởng Ban Thường trực mô hình, cho biết: “Sau khi thực hiện rà soát, Ban Chỉ đạo mô hình đã đưa vào diện tuyên truyền giáo dục 22 em. Trong đó, thị trấn Sao Vàng có 16 em; các địa phương khác nhưng học tập tại thị trấn là 6 em. Ban Chỉ đạo mô hình đã phân công các tổ mô hình tại nhà trường và khu phố chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục đối với từng trẻ em, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Hằng tháng, Ban Chỉ đạo mô hình sẽ họp đánh giá chất lượng, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục; nhận xét sự tiến bộ của từng em thuộc diện mô hình quản lý, từ đó có giải pháp, mức độ giáo dục tiếp theo”.

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em, người chưa thành niên, thời gian qua, thị trấn Sao Vàng đã đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, như: Thông qua các hội nghị, trên nền tảng mạng xã hội, pa nô, áp phích... Cùng với đó, kết hợp các buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường, chào cờ đầu tuần, sân khấu khóa để tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các em thuộc diện mô hình quản lý. Qua 1 năm thực hiện mô hình điểm, thị trấn Sao Vàng đã phối hợp với nhà trường tổ chức 22 buổi tuyên truyền, với gần 9.000 lượt giáo viên, học sinh tham gia; thực hiện 222 buổi tuyên truyền, giáo dục trực tiếp đến các em trong diện giáo dục của mô hình. Từ đó, giúp các em trang bị những kiến thức cần thiết để không vi phạm pháp luật, không vướng vào các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, UBND thị trấn, công an thị trấn tăng cường công tác phối hợp với tổ bảo vệ khu phố, cơ quan, đơn vị, nhà trường trong việc chủ động nắm chắc tình hình ANTT liên quan đến học sinh, trẻ em, người chưa thành niên. Khi có sự việc xảy ra ngăn chặn và giải quyết kịp thời, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, học tập của học sinh và việc giảng dạy của giáo viên. Tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân về việc sử dụng các tiện ích của VneID, mạng xã hội trong công tác nắm tình hình, phối hợp, quản lý phòng ngừa học sinh, trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các biện pháp nghiệp vụ của công an thị trấn, qua hơn 1 năm thực hiện mô hình điểm đã đạt được thành tích đáng kể. Đến nay, 20/22 em tiến bộ, vượt 41% so với mục tiêu đề ra; còn 2 em chưa tiến bộ đã được chuyển sang quản lý theo diện thanh thiếu niên hướng dẫn của Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian thực hiện mô hình, trên địa bàn thị trấn Sao Vàng không có trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, vượt 50% so với chỉ tiêu đề ra.

“Kết quả bước đầu đạt được từ thực hiện mô hình đã góp phần trang bị cho các em những kiến thức bổ ích để phòng ngừa vi phạm, tránh xa tệ nạn xã hội và làm chuyển biến căn bản nhận thức của gia đình trong giáo dục con em mình. Đến nay, trên địa bàn thị trấn Sao Vàng không còn tình trạng các gia đình che giấu vi phạm của con em mình, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các tổ mô hình trong công tác giáo dục để các em ngày càng tiến bộ hơn” - Trung tá Lê Như Tùng khẳng định.

Bài và ảnh: Trung Hiếu