Hiệu quả mô hình “Camera an ninh hộ gia đình”

Để nâng cao ý thức của người dân trong bảo quản tài sản và tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm, năm 2021, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đề án “Camera an ninh hộ gia đình” giai đoạn 2021-2025. Sau gần 4 năm thực hiện, đề án đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đường Nguyễn Trãi được phường Phú Sơn lựa chọn thực hiện thí điểm đề án “Camera an ninh hộ gia đình”.

Thực hiện đề án, các phường, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động lắp đặt “Camera an ninh hộ gia đình” do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, xã làm phó ban trực, Chủ tịch UBND phường, xã làm phó ban. Các thành viên ban chỉ đạo gồm trưởng công an, công chức văn hóa - xã hội, công chức địa chính, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội địa phương. Để có nguồn kinh phí thực hiện, các phường, xã cũng đã thành lập Ban vận động xã hội hóa tại các khu dân cư do đồng chí bí thư, trưởng ban công tác mặt trận làm trưởng ban; trưởng thôn, tổ dân phố làm phó ban; các thành viên là các chi hội trưởng và đại diện hộ gia đình tiêu biểu, người có uy tín trong thôn, tổ dân phố.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ thành phố lựa chọn 4 phường là Ba Đình, Lam Sơn, Ngọc Trạo và Đông Vệ để triển khai thí điểm. Mỗi phường chọn 3 tuyến đường chính, trọng điểm, giao nhau, có đông người qua lại; hộ dân là những gia đình có điều kiện kinh tế khá và cơ bản đồng đều để triển khai. Sau thời gian thí điểm và đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện, từ năm 2022, mô hình “Camera an ninh hộ gia đình’’ đã được triển khai ở tất cả 311 phố, thôn trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Bắt tay vào thực hiện, các phường, xã tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại từng phố, thôn và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng gia đình chủ động lắp camera. Các phường, xã cũng đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn lắp đặt camera an ninh tại cơ quan, đơn vị mình; hỗ trợ kinh phí để lắp đặt camera an ninh ở những vị trí trọng yếu hoặc hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng lắp đặt camera để bao phủ toàn bộ các khu dân cư.

Dù không được lựa chọn triển khai thí điểm nhưng phường Phú Sơn vẫn được đánh giá cao về kết quả thực hiện. Để mô hình mang lại hiệu quả cao nhất, phường Phú Sơn đã chọn tổ dân phố Phú Thọ 1 làm điểm để rút kinh nghiệm, sau đó nhân rộng ra 9 tổ dân phố còn lại. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phú Sơn cho biết: “Trong quá trình thực hiện, Phú Sơn lựa chọn đường Nguyễn Trãi và quốc lộ 45, 47 có nhiều hộ kinh doanh buôn bán để vận động các gia đình tiên phong lắp đặt camera. Các phố còn lại cũng triển khai đồng loạt ở tất cả các khu dân cư. Với sự vào cuộc rất tích cực và trách nhiệm của các tổ dân phố, phần lớn Nhân dân trong phường đã đồng tình hưởng ứng. Trước khi thực hiện đề án, phường Phú Sơn có 102/355 gia đình lắp đặt camera an ninh (đạt 28,7%). Đến nay, toàn phường đã có 279/355 gia đình lắp đặt camera an ninh (đạt 78,6%), trong đó tổ dân phố Phú Thọ 1 được chọn làm điểm đạt tỷ lệ cao nhất trong phường”.

Sau gần 4 năm thực hiện đề án, đến nay các hộ dân trên địa bàn thành phố đã lắp đặt được 33.060 mắt camera an ninh với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. Tiêu biểu trong thực hiện là các phường Phú Sơn, Trường Thi, Nam Ngạn... Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa Lê Đình Quý cho biết: Việc lắp đặt “Camera an ninh hộ gia đình” đã đem lại hiệu quả rất tích cực trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, lực lượng công an đã phát hiện 500 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm phục vụ công tác điều tra các vụ án. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera hộ gia đình, công an các phường, xã đã ngăn chặn, giải tán nhiều trường hợp tập trung đông người, có nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

TP Thanh Hóa là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Cùng với phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, việc thực hiện đề án “Camera an ninh hộ gia đình” là hết sức cần thiết và ý nghĩa, không chỉ phát huy được vai trò tự quản của người dân mà còn giúp lực lượng công an phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Đây cũng là sợi dây liên kết giúp mối quan hệ giữa lực lượng công an và quần chúng Nhân dân ngày càng bền chặt, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển.

Bài và ảnh: Tố Phương