Hiện đại hoá công tác kỹ thuật hình sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị giao ban công tác kỹ thuật hình sự 6 tháng đầu năm 2024 diễn ra ngày 31/7. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối từ điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu Công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an Thanh Hóa đã làm tốt công tác tham mưu và tổ chức triển khai tốt các nhiệm vụ, các mặt công tác khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật hình sự, giám định pháp y và kỹ thuật phòng, chống tội phạm. Các vụ việc đều được tiếp nhận giải quyết đúng quy định, góp phần định hướng điều tra, đưa ra kết luận chính xác nhằm củng cố chứng chứ, giải quyết kịp thời các vụ án phức tạp được xã hội quan tâm, được Giám đốc Công an tỉnh và các đơn vị đánh giá cao.

Công tác khám nghiệm, truy tìm dấu vết luôn được lực lượng Kỹ thuật hình sự tiến hành một cách tỉ mỉ, cẩn thận.

Với phương châm kỹ thuật hình sự phải phục vụ đắc lực, hiệu quả cho công tác phòng, chống tội phạm, trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, từng bước nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, đã tiếp nhận, thực hiện 2.470 yêu cầu, trưng cầu của các cơ quan tố tụng và đơn vị nghiệp vụ trong ngành Công an. Tham gia khám nghiệm hiện trường 960 vụ và thực hiện 13 yêu cầu áp dụng biện pháp kỹ thuật trong phòng, chống tội phạm. Qua đó đã kịp thời hỗ trợ hiệu quả các đơn vị nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình, kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, phân tích và chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại, hạn chế, khó khăn trong thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công tác nghiệp vụ cơ bản; làm rõ nguyên nhân chưa đạt được các chỉ tiêu đề ra, từ đó dự báo tình hình và đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt các mặt công tác kỹ thuật hình sự trong thời gian tới.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và đóng góp của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong 6 tháng đầu năm 2024, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu: Trong thời gian tới, lực lượng Kỹ thuật hình sự cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp công tác, trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 406 của Giám đốc Công an tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 371, ngày 18/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện Đề án số 29/2023 về hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm 2025, phấn đấu để chuyên nghiệp hóa các mặt công tác. Thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nắm bắt để chủ động hơn trong công tác, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và góp phần phục vụ đắc lực vào quá trình điều tra án được giao.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác kỹ thuật hình sự phải luôn trăn trở với công việc, tháo gỡ, giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc, chủ động trong công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả công tác giám định, khám nghiệm hiện trường. Củng cố lực lượng, trang thiết bị hiện có, phục vụ kịp thời công tác chuyên môn. Không ngừng sáng tạo, cải tiến cách thức làm việc, phát huy, tận dụng năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ hiện có, làm tốt công tác đào tạo, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn cho CBCS. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật hình sự tại đơn vị và chính quy hoá đội ngũ cán bộ Kỹ thuật hình sự cấp huyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Mai Hà (CTV)