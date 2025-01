Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu chào mừng sinh nhật 18 tuổi và chuỗi hoạt động ý nghĩa

Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu hân hoan chào mừng kỷ niệm 18 năm thành lập với những thành tựu danh giá và chuỗi hoạt động ý nghĩa đánh dấu cột mốc quan trọng: Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong hội nhập quốc tế 2024”, Ocean Edu Roadshow hành trình mang sắc xanh tới khắp mọi miền tổ quốc và những hoạt động, cuộc thi thú vị dành cho các bạn học viên.

Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong hội nhập quốc tế 2024” nằm trong khuôn khổ lễ trao giải “Thương hiệu Vàng 2024 - Tôn vinh và khẳng định giá trị thương hiệu Việt”. Đây là sự kiện uy tín được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo tiêu biểu, qua đó góp phần thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong hội nhập quốc tế 2024” được trao cho Tổng Giám đốc Ocean Edu là sự khẳng định cho những nỗ lực trong vai trò sáng lập, dẫn dắt của cá nhân bà Vũ Thị Thanh Loan cũng như sự bền bỉ, kiên định với mục tiêu “Lan tỏa tri thức - Nâng tầm tương lai” của cả tập thể Ocean Edu trong suốt chặng đường gần 18 năm phát triển.

Tổng Giám đốc Ocean Edu Vũ Thị Thanh Loan nhận Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong hội nhập quốc tế 2024”

Được thành lập năm 2007, đầu năm 2025 sẽ thời điểm đánh dấu hành trình 18 năm Ocean Edu thực hiện sứ mệnh “Lan tỏa tri thức - Nâng tầm tương lai” tại Việt Nam. Ngay ở thời điểm cuối năm 2024, nhiều hoạt động đã được Ocean Edu khởi động để hướng tới lễ kỷ niệm ý nghĩa này như: cuộc thi “Vẽ lên khát vọng”, Ocean Edu roadshow, trao tặng học bổng nuôi dưỡng những ước mơ xanh, ...

Cuộc thi “Vẽ lên khát vọng” là nơi để các học viên Ocean Edu thể hiện ước mơ, khát khao qua từng nét vẽ. Mỗi tác phẩm hội họa được gửi tới cuộc thi mang theo câu chuyện riêng, từ ước mơ trở thành bác sĩ, phi hành gia, đến những khát vọng lớn lao về một thế giới hòa bình, hạnh phúc.

Với cuộc thi “Vẽ lên khát vọng”, mỗi học viên Ocean Edu được tự do thể hiện ước mơ và cũng là cách để các bạn nuôi dưỡng sự tự tin và ý chí vươn xa. Qua cuộc thi này, các bạn học viên không chỉ phát triển khả năng sáng tạo mà còn học cách dám nghĩ, dám ước mơ và dám hành động để biến ước mơ thành hiện thực.

Bên cạnh đó, chào mừng Ocean Edu bước sang tuổi 18, những chuyến xe Ocean Edu Roadshow đã lăn bánh mang sắc xanh hiện diện trên nhiều cung đường của đất nước. Đoàn xe mang theo sứ mệnh kết nối và nâng cao giá trị tri thức đến với mọi miền tổ quốc. Đồng thời, Ocean Edu Roadshow có ý nghĩa khích lệ tinh thần rất lớn cho học viên, giúp học viên có thêm động lực, niềm tin để học tập và chinh phục thành công ngôn ngữ tiếng Anh sở hữu chứng chỉ quốc tế sẵn sàng cho tương lai phía trước.

Cũng vào những ngày cuối năm 2024 này, không chỉ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 18 thành lập Ocean Edu đang được diễn ra sôi nổi mà không khí đón Giáng sinh ấm áp cũng ngập tràn tại gần 200 chi nhánh Ocean Edu trên toàn quốc .

Thông qua các hoạt động STEAM thú vị như giải câu đố vui về Giáng sinh, tìm hiểu những biểu tượng của Giáng sinh bằng tiếng Anh, trang trí cây thông hay làm thiệp gửi lời yêu thương các bạn học viên đã được hòa mình vào không khí Giáng sinh ngập tràn niềm vui. Hơn thế nữa, các bạn còn được hóa thân thành những “nhà thám hiểm nhí” trong hành trình truy tìm kho báu “Christmas Treasure Hunt” để học hỏi, tìm hiểu về một trong những ngày lễ đặc biệt trong năm và quan trọng hơn là được “học qua chơi” để nâng cao trình độ tiếng Anh.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua những hoạt động minigame online, quay vòng quay may mắn nhận quà Giáng Sinh từ Ocean Edu. Rất nhiều phần quà hấp dẫn từ ông già Noel mang tên Ocean Edu đã được gửi tới các bạn học viên trong mùa Giáng sinh này.

Đối với mỗi học viên tại Ocean Edu, chuỗi hoạt động mừng Giáng sinh không chỉ là cơ hội học tập bổ ích mà còn là dịp để gắn kết, sáng tạo mang đến mùa Giáng sinh ấm áp trọn vẹn.

Mai Hoan