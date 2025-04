HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 25

Ngày 10/4, HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX đã tổ chức Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã xem xét và thông qua hai tờ trình của UBND huyện về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với các ông: Đỗ Văn Nam, nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, do chuyển vị trí công tác; Nguyễn Hữu Hùng, nguyên Trưởng Công an huyện; Mai Xuân Tùng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Cao Văn Bình, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin - do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí.

Đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc phát biểu tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng thông qua tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Vĩnh Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Nguyễn Hữu Xuân, nguyên Phó trưởng Công an huyện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết, thông qua 5 nghị quyết liên quan đến việc miễn nhiệm một số Ủy viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau kỳ họp, HĐND huyện đề nghị UBND huyện khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Lê Thu (CTV)