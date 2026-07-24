Hàng nghìn ánh nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng

Hàng nghìn ngọn nến đã được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng trong Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tối 24/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Video: Hàng nghìn ánh nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được UBND phường Hàm Rồng phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức. Chương trình góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân những Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giữa không gian tĩnh lặng của đêm tháng Bảy, hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trên Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng như những vì sao nhỏ lung linh giữa lòng đất mẹ.

Mỗi ánh nến là một lời tri ân, mỗi nén hương là một lời hứa của thế hệ hôm nay dành cho những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời vì độc lập, tự do của dân tộc.

Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng hiện là nơi an nghỉ của hàng nghìn Anh hùng liệt sỹ dã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, đêm tri ân nơi đây không chỉ là một nghi lễ thường niên mà còn là dịp để hàng nghìn trái tim cùng hướng về quá khứ, tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì màu cờ sắc áo.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu, đoàn viên cùng đông đảo Nhân dân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Tiếng chuông ngân vang giữa màn đêm, lời kinh cầu siêu trầm mặc hòa cùng hương trầm lan tỏa, tạo nên một không gian thiêng liêng, lắng đọng.

Hàng nghìn ánh nến nối tiếp nhau sáng lên, phủ kín các dãy mộ, như những lời nhắn gửi không thành tiếng về lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khoảnh khắc những ngọn nến đồng loạt được thắp sáng cũng là lúc nhiều người lặng đi trước những phận mộ của các anh hùng. Không còn khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đã khuất và thế hệ hôm nay. Chỉ còn sự biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lễ cầu siêu mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam. Những lời kinh cầu nguyện cho anh linh các Anh hùng liệt sỹ được siêu sinh, an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình - thành quả được đánh đổi bằng biết bao máu xương của các thế hệ cha anh.

Mỗi ngọn nến được thắp lên không chỉ soi sáng một phần mộ mà còn thắp sáng trong lòng mỗi người trẻ khát vọng cống hiến, sống có lý tưởng, có trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là lời hứa lặng thầm của thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ vì độc lập, tự do của dân tộc và cuộc sống hòa bình hôm nay.

Hoàng Đông - Phương Đỗ