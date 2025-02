Góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, những năm qua Công đoàn ngành giáo dục Thanh Hóa đã phối hợp với chuyên môn triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở mỗi đơn vị trường.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn ngành giáo dục trao quà cho giáo viên, người lao động trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2025.

Một trong những phong trào trọng tâm được Công đoàn ngành giáo dục tỉnh nhà phát động và triển khai sâu rộng là phong trào “Cán bộ, giáo viên, người lao động ngành giáo dục tiên phong, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Trong đó, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, được công đoàn ngành đẩy mạnh theo tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (HS); tích cực sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý... Đồng thời, động viên cán bộ, giáo viên (CBGV) khắc phục khó khăn, đổi mới công tác quản lý, giảng dạy theo phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”.

Ngay khi các phong trào được phát động, công đoàn cơ sở, các đơn vị trường đều hưởng ứng tích cực và kịp thời triển khai đến đông đảo CBGV và HS với nhiều giải pháp thiết thực.

Cô giáo Hoàng Thị Hà, Chủ tịch công đoàn Trường THPT Thiệu Hóa, cho biết: Mỗi năm học Trường THPT Thiệu Hóa phát động 4 đợt thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với các chủ đề như: “Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”; “Tích cực dạy tốt, hăng say dạy tốt” lập thành tích trong thi HS giỏi cấp tỉnh và đạt chất lượng tốt trong thi học kỳ; “Những đóa hoa điểm mười, những việc làm tốt dâng lên Bác Hồ kính yêu”... Các đợt thi đua luôn thu hút CBGV, HS tham gia hào hứng, tích cực. Đặc biệt, sau mỗi đợt thi đua đều tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, vinh danh, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân điển hình. Qua đó tạo hiệu ứng, sức lan tỏa của phong trào, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường”.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Trần Văn Bình, ngoài phát động các phong trào trên, từ năm học 2021-2022 công đoàn ngành đã phát động sâu rộng phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” với thông điệp “Nhà trường, thầy, cô giáo thay đổi để hướng đến một môi trường sư phạm văn minh, thân thiện, an toàn”. Từ phong trào này, các đơn vị trường học trong tỉnh đang tập trung xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn bằng những việc làm cụ thể như đầu tư cơ sở vật chất, khuôn viên sân trường khang trang, sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương, tôn trọng nhau trong mỗi CBGV và HS; tạo không khí vui vẻ, đầm ấm trong và sau mỗi giờ học... Đặc biệt, bám sát 3 yếu tố cốt lõi trong xây dựng “Trường học hạnh phúc” là yêu thương, an toàn và tôn trọng, trong quá trình giảng dạy các nhà trường không chỉ lưu tâm truyền thụ kiến thức, kỹ năng, thái độ cho HS, mà còn chú trọng giáo dục cảm xúc cho các em...

Được biết, cùng với việc động viên, khích lệ CBGV, HS tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, công đoàn ngành luôn quan tâm, chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV, người lao động trong toàn ngành, như: tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, nâng cao sức khỏe, trí tuệ, tăng cường mối đoàn kết trong CBGV và HS; hoạt động “Chia khó” vùng cao, vùng sâu, vùng khó khăn, “Tết sum vầy”... Trong học kỳ I năm học 2024-2025, công đoàn ngành đã hỗ trợ xây nhà công vụ cho Trường THPT Thường Xuân 3 trị giá 300 triệu; hỗ trợ sửa nhà cho 7 nhà giáo với tổng số tiền 215 triệu; thăm hỏi đoàn viên và người lao động ốm đau và hỗ trợ cho con của đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập số tiền hơn 87 triệu đồng. Trong chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” 2025, công đoàn ngành đã trao hỗ trợ sửa nhà ở cho 2 đoàn viên và trao 238 suất quà cho đoàn viên Công đoàn ngành giáo dục trong toàn tỉnh trị giá hơn 240 triệu đồng. Ngoài ra, nhân các ngày truyền thống của ngành và các ngày lễ lớn của dân tộc, công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tôn vinh nghề dạy học.

Theo thống kê, những năm gần đây số HS giỏi quốc gia các môn văn hóa của tỉnh luôn đứng trong tốp đầu cả nước; chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến rõ nét. Ví dụ như trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm trung bình các môn thi vươn lên xếp thứ 18 cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2023 và tăng 26 bậc so với năm 2020. Trong kỳ thi HS giỏi quốc gia năm học 2024-2025 toàn tỉnh có 77 HS đoạt giải ở 9 môn thi; tỷ lệ HS đoạt giải/tổng số thí sinh dự thi là 85,56%. Với kết quả này Thanh Hóa là một trong 6 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về tỷ lệ HS đoạt giải. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để mỗi CBGV, HS toàn ngành tiếp tục phấn đấu, nỗ lực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do công đoàn ngành phát động nhằm giữ vững và đạt thành tích cao hơn nữa trong dạy và học.

Bài và ảnh: Phong Sắc