Tạo nền tảng thúc đẩy phong trào khuyến học phát triển bền vững

Nhằm đưa phong trào khuyến học, khuyến tài (KH,KT) trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, bên cạnh việc xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên, các cấp hội khuyến học (HKH) trong toàn tỉnh đặc biệt coi trọng đến công tác phát triển quỹ khuyến học (QKH).

Đại diện HKH Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao thưởng cho học sinh có thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của QKH đối với sự phát triển của phong trào KH,KT, xây dựng xã hội học tập, nhiều năm qua các cấp HKH huyện Thọ Xuân đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng và phát triển QKH. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã hình thành hệ thống quỹ khá phong phú từ huyện đến xã, các chi hội thôn, trường học, dòng họ, gia đình... Đơn cử như tại thị trấn Sao Vàng, 100% chi HKH đều xây dựng được QKH.

Theo Chủ tịch HKH thị trấn Sao Vàng Cao Văn Cẩn, để xây dựng QKH, HKH thị trấn đã thực hiện theo phương châm “lấy sức dân khuyến học cho dân”. Những năm trước, hội thực hiện chủ trương vận động Nhân dân ủng hộ 20.000 đồng/hộ. Nguồn vận động này mỗi năm được từ 38 đến 40 triệu đồng, không đủ chi cho học sinh được khen thưởng. Để xây dựng nguồn quỹ ngày một lớn mạnh, năm 2023 HKH đã tham mưu cho UBND thị trấn xây dựng kế hoạch vận động xây dựng QKH; đồng thời thành lập ban vận động, xây dựng quy chế hoạt động, cách thức vận động... Theo đó, trong năm HKH thị trấn đã vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, con em địa phương làm ăn xa thành đạt ủng hộ gần 120 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều dòng họ trên địa bàn cũng đã phát huy được thế mạnh của con cháu thành đạt ủng hộ nên đã xây dựng được QKH lớn như: họ Trịnh Đăng, Trịnh Duy, Lê Xuân, Lê Văn... Từ số tiền này, các cấp HKH trong thị trấn đã khen thưởng cho trên 1.500 lượt học sinh (HS). Riêng HKH thị trấn khen thưởng cho 21 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 235 HS đạt thành tích trong các kỳ thi HS giỏi cấp huyện, cấp tỉnh và trao thưởng cho 63 HS đậu đại học.

Tại nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Thọ Xuân, hoạt động xây dựng QKH luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân. Chủ tịch HKH huyện Thọ Xuân Đỗ Đình Thanh cho biết: Thực hiện Quyết định 4843/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển QKH Thanh Hóa giai 2018-2026 phục vụ nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập”, các cấp HKH trên địa bàn huyện đã và đang tập hợp, thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là con em của địa phương đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc chung tay xây dựng QKH. Đến nay, tổng QKH trên địa bàn huyện đã đạt trên 19 tỷ đồng. Trong đó, quỹ do HKH huyện quản lý là 1,65 tỷ; quỹ do chi hội quản lý là 5,1 tỷ; quỹ do dòng họ và các tổ chức khác quản lý là 12,5 tỷ. Riêng Chương trình “Tết khuyến học” Xuân Giáp Thìn 2024 HKH huyện đã kêu gọi vận động được gần 1,3 tỷ đồng tiền QKH. Tại chương trình, HKH huyện đã khen thưởng cho giáo viên, HS, sinh viên (SV) đạt thành tích hơn 430 triệu đồng.

Không riêng huyện Thọ Xuân, các đơn vị khác như huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Yên Định, Thiệu Hóa... cũng được đánh giá là điểm sáng trong phong trào xây dựng QKH của tỉnh. Đặc biệt, với sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp, những năm gần đây các cấp HKH trong Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cũng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng QKH.

Bà Nguyễn Thị Lan, cán bộ HKH Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Sau nhiều năm vận động xây dựng, hiện QKH do HKH khối quản lý đã đạt 1,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này mỗi năm HKH khối trao thưởng cho hàng trăm lượt con cán bộ, hội viên, HS, SV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Ví như năm 2023 HKH khối đã tuyên dương, trao thưởng cho 105 HS, SV là con cán bộ, hội viên thuộc 36 đơn vị trong khối đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022-2023 với số tiền trên 90 triệu đồng. Trong đó có 3 HS đoạt giải quốc tế; 25 HS đoạt giải quốc gia; 12 HS đoạt giải nhất cấp tỉnh ở các môn văn hóa, thể thao và 65 HS đỗ đại học đạt 27 điểm trở lên.

Theo đánh giá của HKH tỉnh, đến nay hầu hết HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều ban hành nghị quyết, quyết định về xây dựng và phát triển QKH ở địa phương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, đơn vị vũ trang, các thôn, bản, khu phố, dòng họ... có chủ trương, kế hoạch và nhiều giải pháp sáng tạo xây dựng QKH. Đặc biệt, thời gian qua các cấp HKH trong tỉnh đã tăng cường vận động các doanh nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị... tổ chức hoạt động “khuyến học về nguồn” và xây dựng các loại QKH với số tiền lớn, ổn định, bền vững.

Tính đến hết năm 2023, QKH trong toàn tỉnh đã đạt hơn 390 tỷ đồng. Với nguồn quỹ này, mỗi năm toàn tỉnh có hàng trăm nghìn lượt HS, SV được khen thưởng, cấp học bổng, nhất là HS, SV nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần thực hiện công bằng xã hội, nhiều HS có năng lực thực sự không bị dang dở con đường đến trường.

Theo Chủ tịch HKH tỉnh Vương Văn Việt, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân cùng những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong xây dựng QKH của các cấp HKH đã và đang tạo nền tảng thúc đẩy phong trào KH,KT, xây dựng xã hội học tập trong toàn tỉnh phát triển mạnh mẽ. Kết quả đạt được trong xây dựng QKH cùng sự hỗ trợ, khen thưởng kịp thời những HS, SV, giáo viên đạt thành tích trong giảng dạy, học tập, những HS, SV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đã tạo động lực khuyến khích, động viên con em ra sức học tập, rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập thân, lập nghiệp, vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Bài và ảnh: PS