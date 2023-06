Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 tại Thanh Hóa sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-6-2023, với tổng số 40.971 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện, các trường THPT và các địa phương đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao.

Ban giám hiệu Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Ảnh: Linh Hương

Huyện Thọ Xuân là một trong những địa phương có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông. Toàn huyện có 5 hội đồng thi gồm: THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Thọ Xuân 4, THPT Lam Kinh, THPT Thọ Xuân 5, với tổng số 2.183 thí sinh đăng ký dự thi, tại 93 phòng thi. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

Xác định phải tổ chức kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi và cả phụ huynh đưa con đi thi, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Thọ Xuân, cho biết: Nhiều năm qua, Thọ Xuân là huyện đã có nền nếp trong việc tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, chất lượng. Theo đó, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, xây dựng phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, đảm bảo công bằng và tuyển chọn học sinh có phẩm chất, năng lực, tạo niềm tin với Nhân dân. Hiện nay, cơ sở vật chất các điểm thi khang trang, đảm bảo theo quy định. Các phương án đảm bảo an toàn tại điểm thi được thực hiện đúng quy định như bố trí tủ đựng đề thi, bài thi, phòng bảo quản đề thi; công tác y tế, an ninh trật tự; lực lượng bảo vệ và phục vụ thi... Huyện cũng đã phân công cụ thể lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho tổ chức thi tại từng hội đồng thi; theo dõi, cập nhật thông tin và thường xuyên báo cáo với thường trực ban chỉ đạo, nhất là các vụ việc đột xuất, phát sinh, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết.

Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân) đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024.

Điểm thi Trường THPT Lê Lợi (Thọ Xuân) đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Cô Đỗ Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, cho biết: Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền về kỳ thi, phổ biến các văn bản liên quan đến kỳ thi tới phụ huynh, học sinh, Nhân dân địa phương, nhà trường cũng đã cập nhật thông tin, hồ sơ học sinh lên cơ sở dữ liệu của ngành đảm bảo đầy đủ, chính xác. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, nhà trường có hệ thống điện chiếu sáng, quạt trong phòng thi bảo đảm đủ, an toàn; các phương án bố trí cho hội đồng thi đúng theo quy định. Việc phối hợp với các ngành liên quan trong bảo vệ, phục vụ kỳ thi chặt chẽ, khoa học, an toàn. Kỳ thi tuyển sinh năm nay, nhà trường có 660 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 8 học sinh khuyết tật thuộc diện tuyển thẳng).

Tại TP Thanh Hóa, chỉ tiêu tuyển sinh cho 5 trường công lập là 2.022 học sinh. Ban chỉ đạo cấp thành phố kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 đã yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo theo dõi sát sao, kịp thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm tốt các điều kiện thi, không để xảy ra sai sót trong các khâu của kỳ thi. Trong đó, Công an thành phố sớm triển khai phương án về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy tại các điểm thi, nhất là các điểm thi có mật độ giao thông lớn, phân luồng giao thông kịp thời; điện lực thành phố tăng cường kiểm tra các trạm biến áp, nguồn điện... đảm bảo 100% cung cấp điện lưới ở các điểm thi trong thời gian diễn ra kỳ thi; Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với các trường THPT và THCS bằng hình thức tin nhắn VNEdu, zalo... tuyên truyền phụ huynh, học sinh không tập trung tại các điểm thi; Thành đoàn TP Thanh Hóa bố trí nhân lực đảm bảo đủ số lượng và các hoạt động hỗ trợ tại các điểm thi đảm bảo an toàn, ân cần, chu đáo, văn minh.

Tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), thầy Thiều Ánh Dương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Hàm Rồng đã nhận được 809 hồ sơ đăng ký dự thi, dự kiến bố trí tối đa 30 phòng thi. Các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, nhân sự, các phương án phòng, chống dịch đều đã được triển khai thực hiện chu đáo. Nhà trường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền phường Trường Thi thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực thi.

Để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT Thanh Hóa thành lập tại mỗi trường THPT công lập 1 hội đồng thi. Toàn tỉnh bố trí 86 hội đồng thi với tổng số 40.971 thí sinh đăng ký dự thi, dự kiến điều động gần 5.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các nhà trường trong toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Linh Hương