Phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia ở huyện Cẩm Thủy

Cùng với nhiều địa phương khác trong tỉnh, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Cẩm Thủy đã tập trung mọi nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người học, tạo môi trường thuận lợi cho người dạy phát huy hết trách nhiệm, năng lực của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Công trình phòng lớp học của Trường THCS Cẩm Quý đang được khẩn trương xây dựng nhằm bảo đảm tiêu chí cơ sở vật chất được công nhận chuẩn quốc gia trong năm 2021.

Được biết, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, ngành GD&ĐT huyện Cẩm Thủy đã lập kế hoạch chi tiết về lộ trình thực hiện, nắm bắt thực lực của các đơn vị trường để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần khắc phục trong quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa và sự cần thiết xây dựng các nhà trường theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn đã tích cực vào cuộc, huy động nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tranh thủ sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch năm. Hằng năm, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh, nguồn xã hội hóa, huyện Cẩm Thủy còn trích một phần ngân sách huyện phục vụ công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Cẩm Thủy được ngành giáo dục huyện gắn với chủ đề của từng năm học và các phong trào, cuộc vận động do ngành phát động, như việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh (HS) tích cực”... Trong quá trình thực hiện, phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá xếp loại HS. Do đó, tỷ lệ HS tốt nghiệp, HS giỏi các cấp được nâng lên qua từng năm học. Trong năm học 2019-2020, ở khối tiểu học, toàn huyện có 766 HS đạt giải trong các kỳ thi giao lưu, thi năng khiếu cấp huyện. Cấp tỉnh có 119 em đạt giải. Cấp quốc gia có 4 HS đạt giải, trong đó có 2 giải ba tại cuộc thi tài năng Anh ngữ Việt Nam, đây là 2 giải duy nhất của cả tỉnh Thanh Hóa. Ở khối THCS, HS học lớp chất lượng cao của huyện đạt trung bình 6,8 điểm; tỷ lệ HS trúng tuyển vào lớp 10 THPT đạt 93,2%, có 2 HS trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn... Ở khối THPT, tham gia cuộc thi Tự hào Việt Nam, toàn huyện có 3 HS đạt giải cấp tỉnh (1 nhất, 1 nhì và 1 ba) và có 1 HS đại diện cho tỉnh Thanh Hóa thi cấp quốc gia và đạt giải khuyến khích. Kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021, bậc THCS toàn huyện đạt 31 giải HS giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, xếp thứ nhì khu vực miền núi và xếp thứ 15 toàn tỉnh...

Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy, cho biết: Phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp quản lý và các nhà trường, là một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường học trên địa bàn huyện. Do đó, ngoài quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, việc thực hiện phong trào này được ngành gắn chặt với các yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá, về công tác kiểm định chất lượng giáo dục cũng như công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo. Hiện nay, trên 80% cán bộ, giáo viên ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS đều đạt chuẩn theo tiêu chí mới, trong đó bậc mầm non là 87,1%, bậc tiểu học 71,6% và bậc THCS là 84,7%. Hằng năm, đội ngũ giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp đều tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng...

Qua thống kê, đến nay, toàn huyện Cẩm Thủy đã có 45 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,8%. Trong đó mầm non có 15/19 trường; tiểu học có 15/16 trường; THCS 13/16; tiểu học và THCS có 2/4 trường đạt chuẩn. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2022 toàn huyện sẽ hoàn thành lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia với 100% trường học đạt chuẩn. Để đạt được mục tiêu này, các cấp ủy, chính quyền và ngành giáo dục huyện Cẩm Thủy đã và đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường xây dựng giải pháp cụ thể hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận trường chuẩn. Tăng cường đầu tư ngân sách cho phát triển giáo dục nói chung và xây dựng trường đạt chuẩn nói riêng; tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cha mẹ HS để đầu tư cho các nhà trường. Đồng thời, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề; đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS.

Bài và ảnh: P.S