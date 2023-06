Ocean Edu - Tự hào lan tỏa tri thức tiếng Anh đến hàng triệu học sinh Việt Nam

Hơn 16 năm phụng sự và đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục Việt Nam, với đội ngũ hơn 2.000 cán bộ giảng viên là người Việt Nam và người nước ngoài, Ocean Edu đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa vì sự nghiệp trồng người, vì tương lai của những mầm non nước Việt. Ocean Edu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các đơn vị trường học, các đơn vị đối tác đã đồng hành, lời chúc mừng, lời tri ân vẹn tròn nhất.