Ngành giáo dục và đào tạo Hậu Lộc quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới

Cùng với học sinh cả nước, hơn 41.000 học sinh các cấp của huyện Hậu Lộc đã bước vào năm học mới 2023-2024 với không khí sôi nổi, phấn khởi. Kết thúc năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Hậu Lộc đã đạt được những thành tích nổi bật, tự hào, là bước tạo đà, động lực quan trọng bước vào năm học mới với khí thế mới, quyết tâm đạt nhiều thành tích, xứng danh là mảnh đất có truyền thống hiếu học xứ Thanh.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2022-2023 của Chủ tịch UBND huyện cho 14 tập thể.

Từ thành tích nổi bật năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, tuy còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ của Sở GD&ĐT, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, ngành GD&ĐT Hậu Lộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Mạng lưới trường, lớp từ mầm non đến phổ thông ổn định. Toàn huyện có 84 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; 9 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đến nay, toàn huyện có 79/83 trường chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được duy trì, củng cố; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được quan tâm và đạt thành tích cao. Nổi bật trong thành tích giáo dục đó là: Toàn huyện có 221 học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh (tăng 5 giải so với năm học trước). Bậc THCS xếp thứ 9; THPT Hậu Lộc 1 xếp thứ 2, THPT Hậu Lộc 3 xếp thứ 10 toàn tỉnh. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT huyện Hậu Lộc xếp thứ 8/27 huyện, thị xã, thành phố. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hậu Lộc có 214 thí sinh và 472 lượt thí sinh đạt 27 điểm trở lên theo tổ hợp các môn xét tuyển đại học; 1 em học sinh đỗ á khoa toàn quốc và thủ khoa toàn tỉnh khối A00 với số điểm 29,3 điểm.

Có dịp về thăm Trường THPT Hậu Lộc 3 - ngôi trường đứng chân trên mảnh đất thuộc vùng khó, điều kiện kinh tế - xã hội, chất lượng đầu vào nhà trường thấp, song vượt qua những khó khăn, cùng những giải pháp trọng tâm, trọng điểm, nhà trường đã và đang đạt nhiều thành tích trong công tác dạy và học. Cô giáo Mai Thị Thơm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2022-2023, tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường có em Nguyễn Việt Quang, cựu học sinh lớp 12C1 đỗ á khoa toàn quốc và thủ khoa toàn tỉnh khối A00 với số điểm 29,3 điểm; tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 100%, điểm bình quân thi tốt nghiệp 7.04, xếp vị trí thứ 10 toàn tỉnh; có 36/71 lượt học sinh đạt trên 27 điểm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; học sinh giỏi lớp 12 các môn văn hóa đạt 28 giải, xếp thứ 36/96 đơn vị tham gia. Tập thể nhà trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Để đạt được kết quả nổi bật trong hoạt động dạy và học, nhà trường luôn duy trì, nâng cao sự đoàn kết, dân chủ, cởi mở trong tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm tạo sự thống nhất cao trong ý chí và hành động khi thực hiện các chỉ tiêu đề ra. Đội ngũ giáo viên có tâm huyết, năng lực chuyên môn. Phương châm của nhà trường và thầy cô trong dạy ôn khối 12 đó là cá thể hóa nhóm học sinh và kiên quyết không để học sinh nào bị bỏ rơi trên hành trình về đích”.

Tại Trường THCS Lê Hữu Lập (thị trấn Hậu Lộc)- tự hào là ngôi trường mang tên người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa và là “cánh chim đầu đàn” về chất lượng dạy và học khối THCS trên địa bàn huyện Hậu Lộc. Thầy giáo Trịnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Bước vào năm học 2023-2024, nhà trường có 498 học sinh, tổng số 14 lớp. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của ngành, Trường THCS Lê Hữu Lập đề ra nhiệm vụ trọng tâm đó là, tiếp tục khẳng định và vươn lên bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiếp tục triển khai dạy học theo chương trình 2018, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với năng lực học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; duy trì, giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn. Phấn đấu trong tốp 5 trường dẫn đầu toàn tỉnh trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Tích cực tham mưu với các cấp, các ngành và huy động mọi nguồn lực xã hội, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học”.

Tạo đà quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học mới

Đồng chí Hoàng Viết Tuân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc cho biết: Ngành GD&ĐT huyện Hậu Lộc vinh dự, tự hào với những thành tích đã đạt được trong năm học 2022-2023. Đó là sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, là tiền đề quan trọng để ngành GD&ĐT Hậu Lộc bước vào năm học mới với khí thế mới, thắng lợi mới. Năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT Hậu Lộc đề ra phương hướng, mục tiêu chung đó là: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bám sát mục tiêu GD&ĐT của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVII; các chỉ tiêu kế hoạch năm học 2023-2024 được UBND tỉnh giao. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Tiếp tục rà soát, sắp xếp ổn định quy mô trường, lớp học. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình thực tiễn, từng bước cơ cấu lại đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu về lộ trình tinh giản biên chế. Triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tiếp tục nâng cao chất lượng đại trà, phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém. Bồi dưỡng nâng cao chất lượng mũi nhọn, phấn đấu chất lượng mũi nhọn các môn văn hóa lớp 9 THCS nằm trong tốp 5 của tỉnh; THPT, Trung tâm GDNN-GDTX nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh. Phấn đấu có 28 trường được công nhận lại; 3 trường được công nhận mới (TH&THCS Lộc Sơn, THCS Hải Lộc, THPT Hậu Lộc 3). Đồng thời, ngành cũng đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, 6 giải pháp chủ yếu. Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của ngành GD&ĐT, rất mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân tiếp tục quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp GD&ĐT, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra”.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024 của huyện Hậu Lộc, các đồng chí Nguyễn Văn Dĩnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đề nghị: Toàn ngành GD&ĐT Hậu Lộc cần tập trung tăng cường công tác chính trị đối với nhà giáo và học sinh để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành. Tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua trong toàn ngành. Phấn đấu giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, chất lượng điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đảm bảo hiệu quả, thực chất, bền vững, góp phần đưa công tác GD&ĐT huyện Hậu Lộc nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày một đổi mới, phát triển.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn