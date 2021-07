Hơn 40.200 thí sinh Thanh Hóa bước vào ngày thi đầu tiên - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng nay (7-7), hơn 40.200 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bắt đầu bước vào ngày thi chính thức đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với các môn Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều.

Tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 40.247 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38.583 học sinh lớp 12 (hệ THPT: 35.306 học sinh; hệ GDTX: 4.941 học sinh); 1.664 thí sinh tự do. Toàn tỉnh có 75 điểm thi với các hội đồng thi đặt tại các trường THPT, trong đó có 21 điểm thi thuộc các huyện miền núi. Toàn tỉnh có tổng số 1.742 phòng thi và có 6.500 cán bộ tham gia công tác coi thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày làm thủ tục dự thi vào chiều ngày 6-7, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt 98,94%. Toàn bộ số thí sinh làm thủ tục thi đều được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn. Các điểm thi tại các địa phương trong tỉnh đều rà soát tình hình sức khỏe của các thí sinh dự thi, đồng thời chuẩn bị các phòng thi dự phòng. Toàn tỉnh bố trí 9 phòng thi cho 11 thí sinh liên quan đến dịch COVID-19 dự thi tại các huyện Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa, Nga Sơn, Quảng Xương và thị xã Nghi Sơn (các trường THPT Tĩnh Gia 1 và Tĩnh Gia 2).

Công tác phòng chống dịch tại tất cả các điểm thi được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại tất cả các điểm thi đều được phối hợp thực hiện có hiệu quả, sẵn sàng để kỳ thi diễn ra an toàn tuyệt đối, đạt kết quả cao. Các địa phương, các hội đồng thi đều có các phương án dự phòng đối phó với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và theo yêu cầu, chỉ đạo của ngành và của tỉnh.

Buổi sáng, các thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục thi môn Toán với thời gian 90 phút.

Mạnh Cường