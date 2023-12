Hậu Lộc với phong trào khuyến học, khuyến tài

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện cùng với việc không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức hoạt động, nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng xã hội học tập của huyện Hậu Lộc đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút các tổ chức, đoàn thể và đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần đem lại niềm tin cho học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đại diện lãnh đạo huyện và HKH huyện Hậu Lộc trao thưởng cho học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học (HKH) huyện Hậu Lộc, nhằm đưa phong trào KH, KT trên địa bàn huyện đi vào thực tiễn, HKH huyện luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng mọi hoạt động về cơ sở, chi hội. Đến nay, tổ chức hội đã phủ kín 100% khu dân cư, trường học với 23 HKH xã và thị trấn, 6 chi HKH trường học và 9 ban khuyến học cơ quan trực thuộc huyện; 245 chi hội và 688 ban khuyến học trực thuộc hội cơ sở. Các tổ chức hội thu hút 53.924 hội viên là cán bộ, đảng viên, các tầng lớn Nhân dân tham gia, chiếm 28,7% trên tổng dân số toàn huyện.

Cũng theo ông Sỹ, từ việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, HKH huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Thi đua xây dựng quỹ, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập... Từ những phong trào này, công tác KH, KT trên địa bàn huyện không ngừng phát triển, nhiều gia đình đã tự nguyện tham gia và có những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong việc khuyến khích, giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và công tác. Điển hình như gia đình bà Mai Thị Giới ở thôn Hoa Trường, xã Hoa Lộc. Nhận thức được việc học có vai trò hết sức quan trọng đối với tương lai con trẻ nên cùng với phát triển kinh tế gia đình, vợ, chồng bà Giới luôn quan tâm và chăm lo đến việc học tập của các con. Với sự quan tâm, chăm lo từ bố mẹ cũng như ý thức được việc học của bản thân, các con của bà Giới đều chăm ngoan, học giỏi. Hiện, cả 3 cháu đều đã tốt nghiệp học đại học, ra trường có việc làm ổn định. Bà Giới cũng là một trong những học viên tích cực của trung tâm học tập cộng đồng xã trong tiếp cận các kiến thức về khoa học - kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất như trồng ớt xuất khẩu, cà chua... Hay như gia đình ông Trần Ngọc Tú ở thôn Hòa Hải, xã Hòa Lộc, mặc dù điều kiện kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng với mong muốn các con thành đạt nên người, vợ, chồng ông Tú đã tần tảo chăm lo, tạo mọi điều kiện để nuôi 4 người con theo học đại học...

Không dừng lại trong khuôn khổ các gia đình, phong trào học tập còn lan tỏa trong các dòng họ, khu dân cư. Tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Phúc ở xã Minh Lộc, dòng họ Hoàng Đức, xã Ngư Lộc, dòng họ Lê Văn, xã Thành Lộc... Thống kê của HKH huyện cho thấy, hiện toàn huyện Hậu Lộc có 645/858 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 75,17%; 34.794/45.962 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt 75,7%. Ngoài ra, toàn huyện cũng đã có 146/153 cộng đồng (thôn, khu phố) được công nhận cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 95,42%; 102/115 đơn vị thuộc xã (trường học, trạm y tế, cơ quan UBND) được công nhận đơn vị học tập, đạt tỷ lệ 88,7%...

Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ khuyến học (QKH) cũng được HKH huyện Hậu Lộc đặc biệt chú trọng. Các cấp HKH trong huyện đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm; tham mưu cho các cấp ủy đảng ban hành nghị quyết về phát triển, xây dựng quỹ hội. Hiện nay, Hậu Lộc đã hình thành hệ thống quỹ khá phong phú từ huyện đến xã, các chi hội thôn, trường học, dòng họ, gia đình... với tổng QKH lên đến trên 18,4 tỷ đồng. Trong đó, quỹ do HKH huyện trực tiếp quản lý là 850 triệu đồng; quỹ do HKH các xã trực tiếp quản lý là hơn 3,4 tỷ đồng; quỹ do ban khuyến học dòng họ quản lý là trên 9,5 tỷ đồng... Một số địa phương có chân quỹ do HKH xã trực tiếp quản lý đạt từ 200 triệu đồng trở lên như xã Ngư Lộc (945 triệu đồng), Phú Lộc (403 triệu đồng), Hoa Lộc (280 triệu đồng)... Một số dòng họ có chân QKH cao như: dòng họ Nguyễn Đức, xã Ngư Lộc 1 tỷ đồng; dòng họ Hoàng Đức, xã Ngư Lộc 560 triệu đồng; dòng họ Nguyễn Phúc, xã Minh Lộc 210 triệu đồng; dòng họ Lê Văn, xã Thành Lộc 320 triệu đồng...

Từ nguồn quỹ này, hằng năm, các cấp hội đã trao thưởng cho hàng chục nghìn lượt học sinh, sinh viên và giáo viên đạt thành tích trong dạy và học. Đơn cử như trong năm 2023, các cấp hội cơ sở đã trao hỗ trợ cho 1.029 học sinh, sinh viên nghèo với số tiền là 293 triệu đồng; thưởng cho 23.469 lượt học sinh, sinh viên với số tiền là 2.957 triệu đồng; thưởng cho 958 lượt giáo viên, với số tiền 709 triệu đồng. Cũng trong năm, UBND huyện khen thưởng cho 221 học sinh và 81 giáo viên, 8 tập thể có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với số tiền là 387,1 triệu đồng; HKH huyện trao thưởng cho 146 học sinh và 8 giáo viên có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh với số tiền là 58,6 triệu đồng... Kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự nghiệp giáo dục huyện nhà phát triển cả về quy mô và chất lượng.

Theo đánh giá của HKH huyện Hậu Lộc, có được kết quả trên, HKH huyện thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời, phát huy lòng nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, hội viên - một trong những nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của hội. Từ kết quả đạt được, nhiệm vụ được HKH huyện đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cả về nội dung và hình thức; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, Nhân dân về ý nghĩa của hoạt động khuyến học để phong trào KH, KT mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Bài và ảnh: Phong Sắc