Góp ý vào Dự thảo quy định mức thu dịch vụ và tiếp nhận tài trợ đối với các cơ sở giáo dục công lập

Sáng 7-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Dự thảo).

Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo là cơ sở pháp lý để các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập thực hiện việc thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và tiếp nhận các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên từng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Dự thảo quy định này cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong thực hiện các khoản thu, tiếp nhận tài trợ, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, khắc phục tình trạng “lạm thu”, đồng thời khuyến khích, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc hội nghị.

Dự thảo quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các nhà trường và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022. Các cơ sở giáo dục tổ chức tiếp thu, tiếp nhận tài trợ phải bảo đảm các điều kiện như: Dự toán chi tiết các khoản thu, chi; công khai với cha, mẹ học sinh để thống nhất mức thu, chi, tài trợ; chỉ thu khi người nộp tự nguyện; tất cả các khoản thu sau khi thực hiện phải được quyết toán đảm bảo dân chủ, tự nguyện, công khai theo quy định.

Đại biểu trình bày ý kiến đóng góp tại hội nghị

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, các địa phương và các nhà trường đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trọng tâm của Đề án như: Quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; mức thu đối với công tác tuyển sinh các cấp; mức thu của hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS, THPT công lập; mức thu đối với hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; mức thu liên kết đào tào, dạy làm quen tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non; mức thu đối với việc tổ chức bán trú; tiền mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân phục vụ bán trú; mức thu cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập vào các ngày nghỉ, ngày hè; một số khoản thu dịch vụ phục vụ cho học sinh; công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp nhận tài trợ của các tổ chức cá nhân…

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp hoàn chỉnh Dự thảo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo để ban hành trình HĐND tỉnh xem xét, ra nghị quyết, áp dụng thực hiện từ tháng 9-2021.

Mạnh Cường