Giáo viên mầm non chủ động, tích cực nâng chuẩn

Đội ngũ giáo viên (GV) chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Bên cạnh sự quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành, sự chủ động học tập, bồi dưỡng của đội ngũ GV đã góp phần nâng chuẩn trình độ GV mầm non. Đến nay, trình độ GV mầm non của Thanh Hóa đã vượt xa chỉ tiêu quy định.

Cô trò Trường Mầm non Kim Tân (Thạch Thành) trong giờ ăn trưa.

Theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019, từ ngày 1-7-2020, GV phải đáp ứng điều kiện mới về chuẩn trình độ đào tạo. Trong đó, GV mầm non phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Ngay khi có quy định về chuẩn đào tạo GV mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện. Ngành GD&ĐT các đơn vị trong tỉnh cũng đã rà soát lại thực trạng trình độ GV mầm non của đơn vị mình, từ đó động viên, khuyến khích, tạo điều kiện về mặt thời gian, sắp xếp vị trí giảng dạy phù hợp cho GV trong diện chưa đạt chuẩn được tham gia học lên cao đẳng, đại học. Nhờ đó, công tác nâng chuẩn trình độ GV đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trường Mầm non Kim Tân (Thạch Thành) hiện có 31 cán bộ GV, trong đó, 28 cán bộ GV có trình độ đại học, 2 GV trình độ cao đẳng đang học lên đại học và 1 GV có trình độ trung cấp (không thuộc diện phải nâng chuẩn trình độ GV theo quy định do sắp nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội). Như vậy, Trường Mầm non Kim Tân có 100% cán bộ GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Cô Dao Thị Khánh Ly, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Tân, cho biết: Xác định bậc học mầm non là bậc học đầu đời, có ý nghĩa rất quan trọng đối với trẻ, do đó, nhà trường luôn quan tâm, đôn đốc GV phải thường xuyên, định kỳ tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Những năm qua, nhà trường cũng tạo điều kiện để những GV chưa đạt chuẩn đi học nâng chuẩn. Do đó, nhà trường hiện có 8 GV có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị và 1 cô đang đi học. Nhờ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường nhiều năm liền luôn nằm trong tốp đầu của huyện Thạch Thành.

Huyện Thạch Thành hiện có 721 GV mầm non (709 GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn; 12 GV có trình độ dưới chuẩn). Trong số 12 GV có trình độ dưới chuẩn có 4 GV đang đi học để nâng chuẩn và 8 GV quá tuổi theo quy định không phải đi học).

Bà Nguyễn Thị Liệu, viên chức Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thành, cho biết: Huyện Thạch Thành đã tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, ngày 30-6-2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn đào tạo của GV các cấp học đến các nhà trường để đội ngũ GV hiểu rõ chủ trương của Nhà nước về đào tạo nâng trình độ chuẩn GV, từ đó có trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn theo kế hoạch. Tạo điều kiện bố trí công tác hợp lý và hỗ trợ công tác phí để đội ngũ GV yên tâm tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn theo hình thức vừa làm, vừa học.

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 31-12-2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1-7-2020 đến 31-12-2025 bảo đảm đạt ít nhất 60% số GV mầm non đang được đào tạo hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Giai đoạn 2, từ 1-1-2026 đến 31-12-2030, bảo đảm 100% số GV mầm non được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên.

Tại huyện miền núi Như Thanh, có tổng số 540 cán bộ GV, nhân viên bậc học mầm non. Trong đó, 97,55% cán bộ GV có trình độ cao đẳng, đại học và 2,45% GV có trình độ dưới chuẩn. Trong số 13 GV có trình độ dưới chuẩn thì có 7 GV đang tham gia học nâng chuẩn và 6 GV đã quá tuổi đi học nâng chuẩn theo quy định.

Cô Hoàng Thị Chung, Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Bến Sung chia sẻ: Nhà trường có tổng số 64 cán bộ GV tham gia giảng dạy tại 1 khu chính và 1 khu lẻ. Mặc dù cán bộ GV đông, nhưng họ rất có ý thức trong việc tự rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hầu hết GV đã chuẩn hóa bằng cấp, chứng chỉ vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chính GV. Chỉ còn lại 2 GV đã quá tuổi theo quy định chuẩn bị nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 31-12-2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 1-7-2020 đến 31-12-2025 bảo đảm đạt ít nhất 60% số GV mầm non đang được đào tạo hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Giai đoạn 2, từ 1-1-2026 đến 31-12-2030, bảo đảm 100% số GV mầm non được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Hiện nay, Thanh Hóa có khoảng 14.900 GV mầm non thì đã có tới 95,07% đạt chuẩn trở lên. Như vậy, mặc dù còn hơn 2 năm mới kết thúc giai đoạn 1 lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo GV mầm non, nhưng tỷ lệ GV đạt chuẩn và trên chuẩn của Thanh Hóa đang cao hơn rất nhiều (35,7%) so với chỉ tiêu đặt ra. Dự kiến đến năm 2028, 100% GV mầm non của tỉnh đạt chuẩn trở lên, sớm hơn 2 năm so với quy định của Chính phủ.

Trong nỗ lực “cán đích” quy định nâng chuẩn trình độ GV, bên cạnh các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích đội ngũ GV thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo thì ý thức tự học, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ GV cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục bậc học mầm non, từ đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Linh Hương