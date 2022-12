8 trường mầm non và 114 cán bộ giáo dục ngoài công lập được hỗ trợ chính sách xã hội hóa

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách các trường mầm non và cán bộ quản lý, giáo viên trường mầm non ngoài công lập được hỗ trợ Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 386/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tổng số trường và cán bộ quản lý, giáo viên được hỗ trợ là 08 trường và 114 cán bộ quản lý, giáo viên, gồm: Trường Mầm non tư thục Ước Mơ Xanh (Huyện Ngọc Lặc); Trường Mầm non Nobel tại Thị trấn Bến Sung (Huyện Như Thanh); Trường Mầm non NoBel (Huyện Thọ Xuân); Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng (Huyện Triệu Sơn); Trường Mầm non Họa Mi DelTa, Trường Mầm non DelTa và Trường Mầm non Camellia (Huyện Hoằng Hóa); Trường Mầm non Hồng Phúc (Thị xã Nghi Sơn).

UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã: Ngọc Lặc, Như Thanh, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho các trường mầm non ngoài công lập nêu trên, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; trên cơ sở dự toán được duyệt, có trách nhiệm thực hiện việc cấp kinh phí, quản lý và thanh quyết toán theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý hồ sơ đề nghị của các trường mầm non ngoài công lập nêu trên theo quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chính sách xã hội hóa giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa; định kỳ hằng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Tài chính căn cứ nội dung phê duyệt, tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung, trình tự, thủ tục thẩm định thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xem quyết định tại đây.

GP (Nguồn: UBND tỉnh)