Giao ban cụm các huyện, thị xã, thành phố biên giới biển

Ngày 8/8, tại huyện Hậu Lộc, Sở Ngoại vụ và các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo công tác biên giới của tỉnh cùng các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Nga Sơn đã tổ chức giao ban cụm các huyện, thị xã, thành phố biên giới biển về công tác biển, hải đảo năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các huyện ven biển đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác bảo vệ biên giới quốc gia; các văn bản pháp luật liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng và công tác quản lý Nhà nước ở khu vực biên giới biển.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Mai Văn Thoại phát biểu tại hội nghị.

Qua triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đã từng bước nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đi vào nền nếp, thiết thực hơn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển.

Đối với công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân về các chủ trương, chính sách liên quan đến biển Đông, hải đảo, các địa phương đã chú trọng tuyên truyền Luật Biển Việt Nam, Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định số 71/2015/NĐCP ngày 3/9/2015 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Việt Nam, Nghị định số 38/2024/NĐ-CP thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP về lĩnh vực thủy sản...

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương và các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo công tác biên giới của tỉnh đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác biên giới, biển, đảo trong thời gian tới. Theo đó, các lực lượng, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch công tác biên giới; triển khai hiệu quả đề án đảm bảo an ninh - trật tự cho Nhân dân khai thác trên biển; nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý tốt các tình huống xâm phạm chủ quyền vùng biển; duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển...

Hoàng Lan