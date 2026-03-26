Giảm sự cố, kiểm soát tổn thất điện năng bảo đảm cung ứng điện năm 2026

Trong Quý I/2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã kiểm tra công tác quản lý sự cố và tổn thất điện năng tại các địa bàn trọng điểm. Kết quả cho thấy vẫn còn những tồn tại cần xử lý, yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong năm 2026.

Đoàn công tác của Công ty Điện lực Thanh Hóa do ông Hoàng Hải – Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, làm việc tại các đơn vị nằm trên địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, yêu cầu ngày càng lớn về chất lượng cung cấp điện, đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh sự cố và tổn thất điện năng.

Đoàn công tác của Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra, làm việc với các đơn vị.

Đợt kiểm tra được triển khai trong bối cảnh toàn ngành điện đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, đẩy mạnh chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Qua kiểm tra, làm việc với đơn vị, đoàn công tác đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần tập trung khắc phục. Trong đó, công tác quản lý sự cố tại một số khu vực chưa đạt yêu cầu, vẫn còn các lộ đường dây có suất sự cố cao; việc phân tích nguyên nhân chưa đi đến tận cùng, tỷ lệ sự cố thoáng qua chưa xác định rõ nguyên nhân còn lớn. Yếu tố môi trường như giông sét, mưa lớn, xâm thực muối tại khu vực ven biển tiếp tục tác động đến độ bền thiết bị, trong khi giải pháp phòng ngừa chưa thực sự đồng bộ.

Ở góc độ tổn thất điện năng, lưới hạ áp vẫn là khu vực trọng điểm với nhiều bất cập như lệch pha, bán kính cấp điện dài, kết cấu lưới chưa hợp lý; nhiều máy biến áp vận hành trong dải tải từ 80–100% công suất. Công tác đầu tư, san tải, cập nhật số liệu và phân tích tổn thất tại một số đơn vị chưa theo kịp thực tiễn vận hành, hiệu quả giảm tổn thất chưa rõ nét. Bên cạnh đó, việc quản lý đo đếm, kiểm soát tổn thất thương mại, đặc biệt là tình trạng trộm cắp điện, vẫn cần tiếp tục được siết chặt.

Đại diện lãnh đạo các phòng Công ty và đơn vị trực thuộc trao đổi tại các buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng chuyên môn Công ty và đơn vị đã trao đổi thẳng thắn, phân tích sâu nguyên nhân từ cả góc độ kỹ thuật, quản lý và con người, thống nhất nhiều giải pháp trọng tâm. Trọng điểm là rà soát toàn diện các tuyến, lộ đường dây có nguy cơ cao; xây dựng phương án xử lý cụ thể đến từng vị trí; duy trì kiểm tra thường xuyên tiếp địa, mối nối tại khu vực ven biển; bổ sung giải pháp chống sét; thực hiện san tải, cân đảo pha, thay thế máy biến áp quá tải; kiểm soát chặt chẽ tổn thất điện năng, đặc biệt tại lưới hạ áp.

Công ty đề nghị đơn vị rà soát danh mục đầu tư theo hướng “trúng và đúng”, ưu tiên các công trình giảm quá tải, thu hẹp bán kính cấp điện, từng bước hình thành mạch vòng; ứng dụng công nghệ như flycam trong kiểm tra lưới điện, nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi số. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục được xác định là yếu tố then chốt nhằm xử lý hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền và phòng ngừa vi phạm.

“Kết quả phải là người thật, việc thật, con số thật. Các tồn tại phải được xử lý dứt điểm, không lặp lại” – ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã có những chỉ đạo hết sức cụ thể tại buổi làm việc với các đơn vị.

Chỉ đạo tại các buổi làm việc, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải nhấn mạnh: phải siết chặt kỷ cương trong quản lý vận hành; mọi tồn tại phải được xử lý dứt điểm, không để tái diễn. Đặc biệt, không chấp nhận tình trạng sự cố không xác định được nguyên nhân; phân tích đến tận cùng theo từng vị trí, từng thiết bị, trường hợp chưa làm rõ phải tiếp tục khoanh vùng, kiểm tra và xử lý triệt để.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh từ nhận diện tồn tại sang hành động cụ thể, với kết quả được lượng hóa bằng các chỉ tiêu rõ ràng; tập trung xử lý các nguyên nhân cốt lõi gây sự cố và hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Tổ chức rà soát toàn diện lưới điện, xây dựng phương án chi tiết cho từng tuyến, từng trạm biến áp; chú trọng kiểm tra ngày, đêm, ứng dụng flycam để kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ, không để phát sinh sự cố do nguyên nhân chủ quan.

Đối với công tác giảm tổn thất điện năng, tập trung rà soát, xác định rõ từng khu vực, lộ đường dây, trạm biến áp có tổn thất cao để triển khai giải pháp cụ thể, bảo đảm giảm tổn thất thực chất, bền vững; nâng cao chất lượng công tác phân tích, quản lý số liệu, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ dữ liệu trên hệ thống phục vụ điều hành.

Siết chặt kiểm tra, giám sát mua bán điện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trộm cắp điện; đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương trong bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Việc rà soát, sử dụng các nguồn vốn đầu tư phải thực hiện chặt chẽ, đúng mục đích, ưu tiên các hạng mục cấp thiết, mang lại hiệu quả rõ rệt trong giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, tránh dàn trải, kém hiệu quả.

Giám đốc Công ty cũng nhấn mạnh mục tiêu năm 2026, toàn Công ty phấn đấu giảm tối thiểu 50% số vụ sự cố so với năm 2025 theo cam kết với Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Kết quả phải là người thật, việc thật, con số thật. Do đó, các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, gắn trách nhiệm người đứng đầu với mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Hoàng Hải đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Hóa nhằm trao đổi về công tác bảo đảm cung ứng điện trên địa bàn. Tại đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông tin về dự báo tình hình cung ứng điện năm 2026 khi nhu cầu phụ tải tiếp tục tăng cao, nhất là trong các tháng cao điểm mùa hè, cùng những khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình vận hành hệ thống điện. Trên cơ sở đó, Công ty đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện đúng tiến độ. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, an toàn trong nhân dân.

Đoàn Công tác của Công ty Điện lực Thanh Hóa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Hóa.

Trước bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong các tháng mùa nắng nóng, việc siết chặt quản lý sự cố, kiểm soát tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả đầu tư và chuyển đổi số là những nhiệm vụ then chốt của Công ty Điện lực Thanh Hóa. Đây cũng là giải pháp căn cơ nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh Thanh Hóa.

Hùng Mạnh