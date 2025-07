Giám đốc Công an tỉnh làm việc với các phòng Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm

Chiều 1/7, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc với lãnh đạo, chỉ huy các phòng Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm Công an tỉnh. Tham gia làm việc có đồng chí Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ và tập thể lãnh đạo, chỉ huy các phòng khối Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm của Công an Thanh Hóa nêu rõ: Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, từ đầu năm 2025 đến nay, trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hoá nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều loại tội phạm mới xuất hiện, phương thức thủ đoạn hoạt động nguy hiểm, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, sát sao của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cơ bản được giữ vững ổn định, tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế.

Toàn tỉnh phát hiện 463 vụ, 975 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, giảm 314 vụ (40,4%) so với cùng kỳ năm 2024, trong đó tội phạm cố ý gây thương tích giảm gần 45%, giết người giảm 50%, trộm cắp tài sản giảm 38%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm gần 43%.

Lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Qua đó phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; không để tồn tại các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, tệ nạn xã hội gây nhức nhối trong dư luận Nhân dân; tập trung đấu tranh, triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm hình sự...

Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được các phòng khối Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm trong thời gian qua và đồng tình với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân mà các đơn vị đã chỉ ra tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì thảo luận.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, ngay sau hội nghị các phòng khối Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm cần khắc phục và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về quan điểm chỉ đạo, cần phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương châm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm: “Lấy phòng ngừa làm trọng; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc các loại tội phạm” và “bắt một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; chủ động nhận diện các loại tội phạm, triệt tiêu các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm; không để hình thành các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp, “điểm nóng” về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; bảo đảm duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện có hiệu quả 3 nhóm mục tiêu, yêu cầu. Cụ thể là: Hoàn thành các chỉ tiêu công tác đã đề ra, đặc biệt những chỉ tiêu quan trọng phải tập trung hoàn thành trước ngày 15/9/2025 và phấn đấu vượt chỉ tiêu trước ngày 15/10/2025. Quyết tâm kiềm chế và kéo giảm tội phạm trong năm 2025 trên 10%, tập trung vào các loại tội phạm nổi, tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm như gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, xâm hại tình dục.., đấu tranh, trấn áp quyết liệt với tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật trên vực kinh tế, chức vụ, tham nhũng, lãng phí và môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; hoạt động của tội phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm tội phạm phải được kiểm soát, kiên quyết không để phát sinh băng ổ nhóm tội phạm mới. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Về nhiệm vụ chung, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ chung, trong đó từng phòng nghiệp vụ hệ thống lại toàn bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo hệ lực lượng để đánh giá, tham mưu sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các đề án, phương án, kế hoạch, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao. Các phòng khối Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm phân công lãnh đạo, chỉ huy và thành lập ngay các tổ công tác trực tiếp xuống các đơn vị Công an cấp xã để hướng dẫn tất cả các chuyên đề, lĩnh vực theo hướng “cầm tay, chỉ việc”, quản lý chặt chẽ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kịp thời nắm bắt, động viên, khích lệ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức tuyên truyền, gắn với cảm hóa, giáo dục đối tượng, phòng ngừa tội phạm. Ban hành Mệnh lệnh của Giám đốc về mở đợt tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm trên các tuyến và địa bàn trọng điểm. Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia tuần tra Nhân dân gắn với tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, cảnh báo, cam kết, tập trung vào các đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư. Tiếp tục củng cố hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là hệ thống camera an ninh ở các phường, xã.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng khối Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm cần tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm tội phạm đến mức thấp nhất, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Thái Thanh (CTV)