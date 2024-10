Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ số hoá hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ

Sáng 31/10, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ và thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trực tiếp làm nhiệm vụ số hoá tại Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh...

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tiến độ và thăm, động viên CBCS tham gia làm nhiệm vụ số hoá.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về số hoá hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ trong lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả các giải pháp để hoàn thành việc số hoá gần 40 triệu trang tài liệu. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch mở đợt cao điểm 60 ngày đêm tăng tốc, về đích thực hiện công tác số hoá hồ sơ và huy động hơn 100 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, số cán bộ chuyển vùng, học viên tốt nghiệp các trường CAND vừa ra trường và gần 30 CBCS Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tập trung tối đa nguồn nhân lực và vật lực hiện có, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện nhiệm vụ số hoá hồ sơ tất cả các ngày trong tuần, kể cả buổi tối, ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm 100% hồ sơ được số hóa.

CBCS tham gia số hoá hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ.

Cùng với việc tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ làm thêm ngoài giờ, Giám đốc Công an tỉnh đã huy động các trang thiết bị, máy móc của các đơn vị Công an trong tỉnh để vừa tránh lãng phí trong việc mua sắm các trang thiết bị, vừa bảo đảm yêu cầu nghiệp vụ và tiến độ trong việc số hoá hồ sơ mà không làm ảnh hưởng đến yêu cầu công tác của các đơn vị.

Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của CBCS trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ, tính đến ngày 31/10/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 70% chỉ tiêu với gần 26 triệu trang tài liệu đã được số hóa hồ sơ. Dự kiến theo kế hoạch, đến cuối tháng 12/2024, Công an tỉnh sẽ hoàn thành 30% chỉ tiêu còn lại với gần 14 triệu trang tài liệu.

Tại buổi kiểm tra tiến độ và thăm, động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCS tham gia làm nhiệm vụ số hoá hồ sơ, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần cố gắng, sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm của CBCS tham gia làm nhiệm vụ, cũng như sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của các đơn vị Công an trong tỉnh trong việc tham mưu huy động lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu số hóa hồ sơ.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Số hóa hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ là chủ trương lớn của Bộ Công an để thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” của Chính phủ, đồng thời cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025”. Do đó, trong quá trình số hoá hồ sơ nghiệp vụ, CBCS phải bảo đảm tuyệt đối các yêu cầu về bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Các phòng chức năng Công an tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, nơi làm việc, nghỉ ngơi để động viên, khích lệ CBCS yên tâm công tác và nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuẩn bị dự phòng các phương án sửa chữa, thay thế các trang thiết bị, máy móc để bảo đảm việc thực hiện hồ sơ số hoá được thông suốt, liên tục. Kịp thời tuyên truyền và đề nghị khen thưởng đối với các cá nhân có nhiều cố gắng, nỗ lực và cách làm sáng tạo trong việc đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ lưu trữ.

Văn Thiện (CTV)