Giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Ảnh minh hoạ

Cử tri huyện Nông Cống đề nghị tỉnh đẩy nhanh thủ tục đấu thầu trang thiết bị dạy học để tăng cường bổ sung kịp thời trang thiết bị còn thiếu đối với các khối lớp học 3,4,7,8,10,11 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo trả lời: Hiện nay, Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 thay thế Luật Đấu thầu năm 2013. Ngày 27/2/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Vì vậy, để sớm có trang thiết bị dạy học, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật hiện hành, khẩn trương triển khai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các bước tiếp theo để tổ chức đấu thầu cung cấp thiết bị dạy học theo đúng quy định của pháp luật.

Cử tri các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc và TP Thanh Hóa đề nghị tỉnh xây dựng và nâng cấp trường lớp học: Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học của 2 Trường THPT Nguyễn Trãi và Tô Hiến Thành; cử tri các huyện Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc đề nghị xem xét có kế hoạch đầu tư, hỗ trợ xây dựng mới Trường Tiểu học và THCS xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc); Trường Tiểu học và THCS xã Thiệu Lý, Trường THCS xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa).

Theo trả lời: Việc cử tri đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học của 2 Trường THPT Nguyễn Trãi và Tô Hiến Thành; đầu tư, hỗ trợ xây dựng mới Trường Tiểu học và THCS xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc); Trường Tiểu học và THCS xã Thiệu Lý, Trường THCS xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa) nêu trên là phù hợp và cần thiết, đáp ứng yêu cầu dạy và học của địa phương. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 176/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 tỉnh Thanh Hóa thì việc nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học này thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện, cấp xã.

Mặt khác, Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do tỉnh quản lý, Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết cho các chương trình, dự án nên không còn nguồn vốn để bố trí cho các dự án trên. Do đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát, lựa chọn những công trình thực sự cấp bách để chủ động cân đối ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư. Căn cứ kết quả thu ngân sách hằng năm và khả năng cân đối với các nhiệm vụ chi, UBND tỉnh sẽ xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư khi có điều kiện về nguồn vốn. Trong khi các trường học nêu trên chưa được đầu tư xây dựng, đề nghị các địa phương tăng cường công tác duy tu, sửa chữa các phòng học của trường từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục đã được giao để đảm bảo cho việc dạy và học của các trường.

Cử tri các huyện Quảng Xương, Hậu Lộc đề nghị tỉnh xem xét tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở; nâng mức cấp kinh phí hoạt động thường xuyên của các trạm y tế xã, thị trấn hiện nay là 30 (triệu đồng/trạm) là quá thấp so với nhiệm vụ nên gặp rất nhiều khó khăn. Theo trả lời: Về đề nghị tăng cường nhân lực y tế cơ sở: Việc tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở hiện nay đang thực hiện theo Thông tư số 03/2023/TTBYT ngày 17/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Theo đó, UBND tỉnh đang chỉ đạo ngành y tế Thanh Hóa xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp; từ đó làm căn cứ bố trí, sử dụng nhân lực đúng vị trí, năng lực với số lượng theo quy định nhằm phát huy được tối đa khả năng của người lao động. Thường xuyên rà soát nhu cầu nhân lực, tuyển dụng, bổ sung kịp thời, đảm bảo số lượng nhân viên y tế đáp ứng nhu cầu thực tế, chủ động thu hút, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng y tế cơ sở ngày càng được quan tâm, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân.

Đề nghị nâng mức kinh phí hoạt động thường xuyên của các trạm y tế xã, thị trấn: Hiện nay, định mức phân bổ chi nghiệp vụ hoạt động thường xuyên của các trạm y tế được thực hiện theo Nghị quyết số 177/2021/NQHĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và ổn định đến năm 2025, tỉnh Thanh Hoá. Do đó, chưa có cơ sở để điều chỉnh định mức kinh phí hoạt động của các trạm y tế.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị tăng nguồn kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy di tích lịch sử văn hóa hợp lý tương xứng. Theo trả lời: Trong giai đoạn 2022-2025, căn cứ vào nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn và mức độ xuống cấp của các di tích trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, hằng năm HĐND tỉnh phân bổ từ 50-70 tỷ đồng từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất ngành văn hóa để hỗ trợ kinh phí thực hiện bảo quản, tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh theo danh mục được phê duyệt tại Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh. Do đó, đề nghị UBND TP Thanh Hóa căn cứ vào danh mục các di tích được phê duyệt hỗ trợ, nguồn lực địa phương và các nguyên tắc tiêu chí đầu tư triển khai thực hiện các dự án theo quy định.

Cử tri thị xã Nghi Sơn đề nghị xem xét khảo cổ Khu di tích văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Quận công Lê Đình Châu để có phương án trùng tu, tôn tạo để quản lý, bảo tồn đúng với giá trị văn hóa cấp quốc gia. Theo trả lời: Đền thờ Quận công Lê Đình Châu, xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia tại Quyết định số 1454/QĐ-BTBVH ngày 18/4/2013. Trước thực trạng xuống cấp của di tích, trên cơ sở đề xuất của UBND thị xã Nghi Sơn tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 21/3/2019, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 25/4/2019 về việc trình thẩm định dự án tu bổ di tích/báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích công trình: Tu bổ, tôn tạo Đền thờ Quận công Lê Đình Châu.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2210/BVHTTDL-DSVH ngày 11/6/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 7519/UBND-VX ngày 18/6/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Công văn số 2174/SVHTTDL-DSVH ngày 28/6/2019 giao UBND thị xã Nghi Sơn tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lê Đình Châu theo đúng nội dung thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 2210/BVHTTDL-DSVH ngày 11/6/2019. Hiện nay, UBND thị xã Nghi Sơn đang triển khai các trình tự, thủ tục phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích nêu trên, làm cơ sở thực hiện việc tu bổ, tôn tạo di tích.

Cử tri huyện Yên Định đề nghị tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mới đối với các hạng mục còn lại chưa được đầu tư thuộc Di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ (Yên Định). Theo trả lời: Đối với dự án mới, các hạng mục còn lại chưa được đầu tư thuộc di tích lịch sử văn hóa Núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ (Yên Định): Trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Yên Định, tham mưu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo tại Công văn số 15377/UBND-THKH ngày 12/10/2023, trong đó giao UBND huyện Yên Định: Chủ động rà soát, đánh giá dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ (Yên Định) (giai đoạn 2) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 7/8/2018; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện dự án đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách huyện, chủ động lập điều chỉnh phương án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Núi và đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ (Yên Định), trong đó yêu cầu rà soát kỹ các hạng mục đầu tư để tránh trùng lắp với các dự án đã được cấp có thẩm quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Do đó, đề nghị UBND huyện Yên Định sớm thực hiện các nội dung nêu trên và trả lời cho cử tri được biết.

Cử tri TP Thanh Hóa đề nghị các cấp có thẩm quyền cho phép thành lập các tổ dân phố mới tại các khu chung cư, khu đô thị mới có đủ điều kiện để thực hiện điều hành, quản lý được thuận tiện, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Theo trả lời: Hiện nay, chủ trương của tỉnh đang khuyến khích việc sáp nhập thôn, tổ dân phố để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thôn, tổ dân phố; “Không thực hiện chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương”; “Trường hợp do quy hoạch giải phóng mặt bằng, quy hoạch giãn dân, do di dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa hoặc nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn thì điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới có thể thấp hơn quy định. Trong trường hợp cộng đồng dân cư mới hình thành không đủ điều kiện thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì ghép vào thôn, tổ dân phố liền kề”. Do đó, đề nghị UBND TP Thanh Hóa căn cứ tình hình thực tế tại những khu dân cư mới để đề nghị, trình cấp có thẩm quyền cho thành lập tổ dân phố mới hoặc ghép vào những thôn, tổ dân phố liền kề nhằm tạo sự ổn định, phù hợp với tình hình hiện nay.

Cử tri huyện Đông Sơn tiếp tục đề nghị tỉnh có phương án giải quyết quyền lợi chính đáng cho 91 công nhân nhà máy gạch Tuynel K2 Đông Văn (92 công nhân, 1 người đã chết). Theo trả lời: Ngày 22/1/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1145/UBND-TD gửi Bộ Xây dựng về việc giải quyết vụ việc của các công nhân Xí nghiệp gạch Tuynel Đông Văn, Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp.2, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; theo đó, UBND tỉnh kiến nghị: “Việc giải quyết quyền lợi cho người lao động Xí nghiệp gạch Tuynel Đông Văn thuộc trách nhiệm của Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp.2, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (không thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa). Nhưng với trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương có trụ sở Công ty đóng trên địa bàn và để chia sẻ khó khăn của người lao động, UBND tỉnh Thanh Hóa kính đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 7973/VPCPV.I ngày 13/10/2023 để giải quyết dứt điểm vụ việc, giúp tỉnh Thanh Hóa ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở”.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc của các công nhân Xí nghiệp gạch Tuynel Đông Văn, Công ty Cổ phần Xây dựng Hancorp.2, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.

Cử tri huyện Cẩm Thủy đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để động viên các đối tượng này hoạt động tích cực hơn; hiện nay Nhà nước đã có chế độ báo chí, quà tết, song chưa tương xứng với công sức công việc ở cộng đồng dân cư mà già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Theo trả lời: Về chính sách cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Để kịp thời động viên, khích lệ người có uy tín và để phù hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay; ngày 23/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị cử tri huyện Cẩm Thủy nghiên cứu các quy định nêu trên để được hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Về đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số: Hiện nay, Trung ương và tỉnh chưa có quy định cụ thể về tiêu chí xác định già làng nên chưa có cơ sở thực hiện chính sách với đối tượng này. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ giao Ban Dân tộc tiếp thu và tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

Quốc Hương (Tổng hợp)