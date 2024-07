Ghi nhận những ngày đầu triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành với nhiều điểm mới, phù hợp tình hình thực tế, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Để phục vụ người dân đến làm thủ tục cấp căn cước nhanh chóng, thuận lợi, lực lượng công an trong tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ vừa tuyên truyền, hướng dẫn, vừa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân.

Nhiều em học sinh từ 6 đến 14 tuổi được làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Sáng 5/7, cháu Hoàng Thị Yến, học sinh Trường Tiểu học Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) đã được bố mẹ dẫn tới phòng cấp căn cước thuộc Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP Thanh Hoá để làm thủ tục cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ công an, nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, cháu Yến đã thực hiện chính xác các thao tác làm thủ tục theo quy định. Cháu Yến chia sẻ: “Lúc đầu cháu hơi bỡ ngỡ vì nhìn thấy nhiều máy móc trong phòng nhưng khi được các cô chú công an hướng dẫn để thu nhận mống mắt, vân tay, chụp ảnh cháu đã tự tin thực hiện theo. Cháu rất vui khi được làm căn cước mới, cháu mong sớm nhận được thẻ căn cước của mình”.

Người dân đến trụ sở công an làm thẻ căn cước.

Được người thân đưa đến trụ sở Công an huyện Nông Cống từ rất sớm, hai anh em Trần Ngọc Nam Phong, sinh năm 2014 và Trần Ngọc Đăng Khoa, sinh năm 2019 ở tiểu khu Thái Hòa, thị trấn Nông Cống đã được cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an huyện hướng dẫn các thủ tục làm căn cước rất nhanh chóng. Gia đình các em cho biết: “Khi tôi đưa các cháu đến đã có rất đông người dân đến làm các thủ tục liên quan đến căn cước. Mặc dù có nhiều nội dung mới, người dân cũng rất bỡ ngỡ, nhưng được các cán bộ Công an huyện tận tình hướng dẫn, chúng tôi cũng thấy rất thuận lợi...”.

Nhiều người dân đến trụ sở công an làm thẻ căn cước.

Trung tá Lê Thị Quỳnh Hương, Đội trưởng Đội Cư trú căn cước công dân, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Triển khai Luật Căn cước, Thanh Hóa sẽ có hơn 1 triệu người nằm trong diện được cấp thẻ căn cước. Để Luật Căn cước đi vào thực tiễn cuộc sống, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó vừa chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, vừa phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi Luật Căn cước đến cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân để nâng cao hiểu biết, tự giác thực hiện. Nhất là tuyên truyền về những điểm mới của Luật Căn cước, sinh trắc học mống mắt và tính ưu việt của Luật Căn cước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chủ động các kế hoạch triển khai cụ thể, tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện...

Cùng với đó, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện từ kỹ thuật, trang thiết bị, hoàn thiện phần mềm, hệ thống phương tiện để sẵn sàng cấp thẻ căn cước cho công dân cho người từ 0 đến dưới 6 tuổi; từ 6 đến dưới 14 tuổi; từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Nhiều người dân đến trụ sở công an làm thẻ căn cước.

Theo ghi nhận những ngày đầu thực hiện, tuy rất đông người dân tập trung tại các điểm cấp thẻ căn cước nhưng với sự chuẩn bị chu đáo về nguồn nhân lực, trang thiết bị, Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đảm bảo các điều kiện để phục vụ người dân một cách chu đáo, thuận tiện, nhanh chóng. Toàn bộ quy trình, chế độ công tác được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Trong ngày 5 ngày triển khai Luật Căn cước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thu nhận được gần 10.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước, trong đó từ 0-6 tuổi là 300 hồ sơ; từ 6-14 tuổi là gần 1.000 hồ sơ, từ trên 14 tuổi là trên 8.000 hồ sơ.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các tiện ích của thẻ căn cước mới trong việc phát triển kinh tế-xã hội.

Quốc Hương