Gấp rút hỗ trợ khách hàng triển khai cập nhật dữ liệu sinh trắc học

Thực hiện Thông tư 17/2024/TT-NHNN về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), hiện nay, NHNN Thanh Hóa đang chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn gấp rút hỗ trợ khách hàng triển khai cập nhật dữ liệu sinh trắc học để vừa để không bị gián đoạn các giao dịch ngân hàng vừa bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, quyền lợi của người dân.

Bac A Bank Thanh Hóa triển khai hỗ trợ khách hàng tại quầy; căn cứ lượng khách hàng đến giao dịch, nhân viên ngân hàng sẽ trực tiếp hướng dẫn cài đặt.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025, chủ tài khoản thanh toán hoặc chủ thẻ ngân hàng sẽ bị tạm dừng thực hiện các giao dịch trực tuyến (chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền...) và giao dịch chuyển/rút tiền trong trường hợp: chưa cập nhật thông tin sinh trắc học; chưa cập nhật thông tin mới thay thế cho giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, hộ chiếu, thị thực) hết hiệu lực. Trước thời hạn cuối hoàn thành xác thực sinh trắc học, các ngân hàng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đôn đốc khách hàng hoàn tất yêu cầu để tránh gián đoạn giao dịch. Hiện, phần lớn các ngân hàng đã bố trí nhân sự kể cả ngoài giờ giao dịch, vào các ngày cuối tuần, ngày nghỉ để hướng dẫn khách hàng thực hiện sinh trắc học; hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học.

Nắm bắt thông tin này, chị Trịnh Thu Hương, ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đã đến Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Thanh Hoá ở Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương để được hỗ trợ cài đặt sinh trắc học. Chỉ trong thời gian ngắn, chị Hương đã được nhân viên ngân hàng hướng dẫn nhiệt tình và cài đặt thành công, bảo đảm giao dịch an toàn, thông suốt.

Các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh thông báo phục vụ người dân, khách hàng cập nhâp sinh trắc học.

Bà Lê Thị Dung, Phó Giám đốc Ngân hàng Bắc Á - Chi nhánh Thanh Hóa (Bac A Bank Thanh Hoá) cho biết: "Xác thực sinh trắc học cho phép cơ quan quản lý, tổ chức cung cấp dịch vụ xác định được chính xác chủ tài khoản, người thực hiện giao dịch, người thụ hưởng. Điều này không chỉ bảo vệ tài khoản của khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, gian lận. Còn khoảng nửa tháng nữa khách hàng giao dịch tại ngân hàng đều phải bổ sung đầy đủ sinh trắc học, Bac A Bank Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khách hàng thực hiện cập nhật sinh trắc học thông qua kênh trực tuyến, ứng dụng ngân hàng.

Trước và sau thời điểm ngày 1/1/2025, Bac A Bank Thanh Hóa đã triển khai hỗ trợ khách hàng tại quầy, trên cơ sở lượng khách hàng đến giao dịch trực tiếp, nhân viên ngân hàng sẽ trực tiếp hướng dẫn cài đặt; ngân hàng cũng chủ động kết nối, hỗ trợ trực tiếp cho nhiều đối tượng khách hàng để kịp thời cập nhật thông tin và sinh trắc học. Khách hàng chỉ cần mang theo căn cước công dân đến quầy giao dịch sẽ được nhân viên ngân hàng hướng dẫn thực hiện. Ngoài ra, Bac A Bank cũng đầu tư thêm máy móc, nâng cấp phần mềm để thao tác nhanh hơn. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng rút ngắn, tinh giản thủ tục để hỗ trợ khách hàng giao dịch bảo đảm thông suốt”.

Nhiều khách hàng tại Thanh Hóa trúng thưởng tại chương trình “Vòng quay may mắn: Mở Tài khoản Plus - Đón Vạn Đặc Quyền”

Tại hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trên địa bàn tỉnh đang tích cực hỗ trợ khách hàng theo nhiều hình thức: Hướng dẫn khách hàng thực hiện trên các ứng dụng ngân hàng điện tử của Agribank (Agribank Plus, Agribank Retail eBanking) và trực tiếp tại các điểm giao dịch của Agribank để thực hiện cung cấp thông tin, đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học. Các ngân hàng còn bố trí thêm nhân sự tại chỗ, hỗ trợ cho khách hàng ngoài giờ giao dịch, đặc biệt chi nhánh còn triển khai nhiều tổ nghiệp vụ để đi đến tận nơi các đơn vị, khu vực có số khách hàng lớn như: doanh nghiệp có số lượng công nhân đông, các trường đại học, cao đẳng, các địa phương vùng sâu, vùng xa... để hỗ trợ cập nhật, bổ sung thông tin về sinh trắc học cho khách hàng. Bên cạnh đó, Agribank đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng hoàn thành sinh trắc học. Từ nay đến ngày 13/01/2025, khi khách hàng thực hiện cài đặt sinh trắc học thành công, Agribank sẽ tặng ngay 10 lượt quay số trúng thưởng tại chương trình “Vòng quay may mắn: Mở Tài khoản Plus - Đón Vạn Đặc Quyền”. Chỉ cần mở Tài khoản Plus và thực hiện cài đặt sinh trắc học, khách hàng sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn.

Trước đó, tại Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã yêu cầu, từ ngày 1/7/2024, các loại giao dịch trực tuyến của khách hàng cá nhân bắt buộc phải xác thực bằng dấu hiệu nhận dạng sinh trắc học gồm: chuyển tiền có giá trị trên 10 triệu đồng/giao dịch hoặc giá trị từ 10 triệu đồng trở xuống nhưng tổng giá trị giao dịch trong ngày đạt trên 20 triệu đồng; chuyển tiền ra nước ngoài; thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ với tổng giá trị giao dịch trên 100 triệu đồng trong ngày; kích hoạt dịch vụ ngân hàng số lần đầu hoặc đổi thiết bị sử dụng ứng dụng ngân hàng số. Đây là giải pháp quyết liệt của NHNN Việt Nam nhằm tăng cường bảo đảm an toàn bảo mật thanh toán trực tuyến. Từ đó hình thành không gian mạng lành mạnh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt phát triển bền vững trong xã hội.

Khách hàng đến giao dịch tại HD Bank Thanh Hóa.

Giám đốc NHNN Thanh Hóa Tống Văn Ánh, cho biết: "NHNN Thanh Hóa đã có nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức, khuyến khích khách hàng cập nhật sớm sinh trắc học nhằm giảm thiểu các khả năng bị lừa đảo, gian lận, rủi ro trong quá trình giao dịch. Tính đến trung tuần tháng 12/2024, ngành ngân hàng Thanh Hóa đã xác thực sinh trắc học với dữ liệu dân cư thông qua căn cước công dân gắn chíp và tài khoản VneID được hàng triệu khách hàng. Thời điểm này, NHNN Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh quyết liệt thực hiện các giải pháp tuyên truyền, chạy nước rút trong công tác hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức kể cả ngoài giờ hành chính và vào những ngày nghỉ, cuối tuần.

Nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở TP Thanh Hóa hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực sinh trắc học cho tài khoản ngân hàng.

Thực tế hiện nay, phần lớn những khách hàng chưa cập nhật sinh trắc học cho tài khoản ngân hàng là các đối tượng khách hàng lớn tuổi, không thành thạo về công nghệ, khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, khách hàng là công nhân, người lao động... NHNN khuyến cáo người dân, hiện nay, lợi dụng triển khai việc xác thực sinh trắc học, nhiều đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ với khách đề nghị “hỗ trợ” cài đặt sinh trắc học để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thông tin của khách hàng. Do đó, để bảo đảm an toàn, người dân đang sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử cần tuân thủ theo đúng quy định, hướng dẫn của ngân hàng; đối với mật khẩu truy cập dịch vụ giao dịch trực tuyến cần đặt mật khẩu khó đoán, có ký tự đặc biệt và không sử dụng các tính năng lưu mật khẩu để đăng nhập tự động.

Cùng với đó, người dân tuyệt đối không cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập ngân hàng trực tuyến, mã OTP qua điện thoại, email... cho bất cứ ai. Trường hợp bị lộ hoặc nghi ngờ bị lộ tên đăng nhập/mật khẩu, khách hàng thông báo tới ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra khách hàng không được chụp hình thẻ tín dụng ngân hàng gửi qua gmail, hoặc đưa lên các trang mạng xã hội; trường hợp bị mất thẻ cần khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng điện tử hoặc thông báo tới ngân hàng, tránh nguy cơ mất tiền trong tài khoản.

Minh Hà