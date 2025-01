Gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và mừng Xuân Ất Tỵ

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025) và chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ 2025, sáng 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa, nhằm ôn lại truyền thống 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; tri ân, tôn vinh đảng viên có nhiều công lao đóng góp cho Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết, nguyên Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Cẩm Tú báo cáo ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng qua 95 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; xem trình chiếu phim giới thiệu về 3 đề án, dự án quan trọng của Đảng. Cũng tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những ý kiến đóng góp quý báu, xác đáng, tâm huyết, trách nhiệm đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần bổ sung, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí Ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị, lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Tổng Bí thư khẳng định, nhìn lại 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng, chúng ta có quyền tự hào và hoàn toàn tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và của dân tộc. Lực lượng đảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đủ sức gánh vác trọng trách đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ mới. Vững tin vào sức mạnh của Đảng và sự đoàn kết của toàn dân tộc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Điểm lại những kết quả nổi bật, quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư khẳng định, đây là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Đảng và Nhà nước, sự điều hành, triển khai quyết liệt của Chính phủ cùng những nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, sự đóng góp to lớn từ mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Đặc biệt, trong những thành tựu đạt được, có phần đóng góp rất lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, nhiều nhân sĩ, trí thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư chia sẻ, để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và đến năm 2045 thì ngay từ năm 2025, cả nước phải nỗ lực tối đa, tạo những yếu tố đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phấn đấu đạt mức tăng trưởng ít nhất 8% hoặc cao hơn, tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Những thành tựu của 40 năm đổi mới là rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta không cho phép tự hài lòng mà phải nghiêm túc nhìn nhận lại để thấy rõ những hạn chế, yếu kém, những thách thức đang đặt ra hiện nay và trong những năm tới, không chỉ từ bên ngoài, từ những yếu tố khách quan, mà còn có cả những vấn đề nội tại, những “rào cản” từ thể chế và văn hóa.

Tổng Bí thư cho rằng, cần thống nhất nhận thức và thực hiện cho nghiêm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tuyệt đối không để xảy ra bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng. Đảng lãnh đạo thông qua hệ thống chính trị mà Đảng là hạt nhân; lãnh đạo bằng tư tưởng, đường lối, chính sách và sự tiên phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; bằng thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành pháp luật của Nhà nước. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện một cách nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí cần tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ, không ngừng nghỉ. Phát huy cao độ vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, kịp thời phát hiện những sơ hở, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái, giữ gìn sự trong sạch của Đảng.

Đối với phát triển kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế; tập trung thực hiện hiệu quả và thực chất công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế, gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng trên nền tảng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và đặc biệt là lấy con người làm trung tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đầu tư phát triển văn hóa phải hài hòa với kinh tế và xã hội, tạo dựng một xã hội văn minh, đoàn kết và tiến bộ.

Hệ thống chính sách xã hội cần được xây dựng một cách toàn diện, hiện đại và bền vững, được triển khai thực hiện tốt, đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho các nhóm yếu thế. Chính sách về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng cần công bằng, hiệu quả, hướng tới môi trường sống an toàn, thân thiện. Bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư cho biết, trong năm 2025, có ba nhóm nhiệm vụ lớn cần tập trung thực hiện. Một là, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm với các giải pháp hiệu quả nhất, tập trung mọi nguồn lực, biện pháp, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo bứt phá.

Hai là, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, trong đó tập trung vào hai nội dung chính là chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và chuẩn bị nhân sự. Đặc biệt, công tác nhân sự là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ba là, triển khai chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây là đòi hỏi bức thiết và là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất mong chờ.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng tặng các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư: Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang vì đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình đồng chí Trần Đại Quang.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã có quyết định tặng Huy hiệu 80 năm, 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm và 40 năm tuổi Đảng tặng 15 đồng chí. Tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí.

Theo Báo Nhân Dân