Gần 400 VĐV tranh tài tại Giải bóng bàn TP Thanh Hóa mở rộng 2024

Sáng 2/11, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc Giải bóng bàn mở rộng năm 2024.

Toàn cảnh lễ khai mạc

Đây là hoạt động TDTT thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm thành lập Đảng bộ TP Thanh Hóa (15/11/1945 - 15/11/2024); Kỷ niệm 220 năm Đô thị tỉnh lỵ (1804 - 2024); 30 năm thành lập TP Thanh Hoá (1994 - 2024); 10 năm TP Thanh Hoá được công nhận là Đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh (2014 - 2024).

Giám đốc Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa Hoàng Cao Thắng phát biểu khai mạc giải.

Tham gia giải có 400 VĐV thuộc 39 đơn vị, CLB đến từ các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước. Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của TP Thanh Hóa.

Các VĐV tranh tài ở nội dung thi đấu mở rộng toàn quốc gồm Đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E diễn đàn Bóng bàn Việt Nam - hạng: A1, A2, A3, B, C, D Thanh Hóa; Nội dung thi đấu trong tỉnh gồm: đồng đội Corbillon rút gọn hạng: E, F, G, H Thanh Hóa; nội dung đôi hỗn hợp (các VĐV nam từ 60 và nữ từ 40 tuổi trở lên) và nội dung đơn A1, A2, A3, B, C, D Thanh Hóa.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Việc phân hạng, trình cho các nội dung thi đấu góp phần nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh cho các trận đấu nói riêng và cho toàn bộ giải đấu nói chung. Các CLB tham gia được tăng cường các VĐV chất lượng, có đẳng cấp để tham gia giải với mục tiêu giành thành tích tốt nhất. Sự tham gia của các CLB đến từ các tỉnh, thành bạn trong nước cũng góp phần đem đến sự hấp dẫn cho giải.

Giải cũng có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn khi giải nhất nội dung Đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E diễn đàn Bóng bàn Việt Nam - hạng: A1, A2, A3, B, C, D Thanh Hóa nhận phần thưởng 15 triệu đồng. Giải nhất đồng đội Corbillon rút gọn hạng: E, F, G, H Thanh Hóa nhận phần thưởng 10 triệu đồng. Giải nhất nội dung đôi hỗn hợp nhận phần thưởng 5 triệu đồng và nội dung đơn A1, A2, A3, B, C, D Thanh Hóa nhận phần thưởng 6 triệu đồng.

Giải bóng bàn TP Thanh Hóa mở rộng năm 2024 là sân chơi uy tín, chất lượng góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào luyện tập và thi đấu môn bóng bàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào TDTT trong tỉnh phát triển.

Giải sẽ kết thúc vào chiều ngày 3/11 với các trận chung kết các nội dung thi đấu, lễ tổng kết và trao thưởng. Ban tổ chức sẽ trao cúp, huy chương, phần thưởng cho các VĐV, CLB giành thứ hạng cao ở các nội dung thi đấu của giải.

Mạnh Cường