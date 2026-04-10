EVNNPC chuẩn hóa năng lực đánh giá công tác Hotline theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong hai ngày 9 và 10/4, tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức chương trình trao đổi thông tin, cung cấp số liệu và đánh giá thực địa phục vụ lớp đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về kiểm tra, đánh giá hoạt động thi công, sửa chữa hotline. Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình đào tạo chuyên sâu do Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc chủ trì, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Enedis, EDF-IN (Tập đoàn Điện lực Pháp).

Chương trình bao hàm các cấp độ từ hoạch định, đào tạo đến triển khai thực tiễn. Thành phần tham gia gồm các chuyên gia hotline quốc tế; đại diện các Ban chuyên môn EVNNPC; giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc cùng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện công tác hotline tại các Công ty Điện lực thành viên.

Đáng chú ý, lực lượng học viên là các cán bộ quản lý chủ chốt trong lĩnh vực hotline của EVNNPC - những người trực tiếp tham gia tổ chức, điều hành và kiểm soát chất lượng thi công sửa chữa trên lưới điện đang vận hành. Sự tham gia đồng bộ này tạo điều kiện để chương trình không chỉ dừng ở đào tạo kiến thức mà còn hướng tới chuẩn hóa phương pháp đánh giá trên toàn Tổng công ty.

Tại Công ty Điện lực Thanh Hóa, các hoạt động được triển khai theo hướng gắn chặt lý thuyết với thực tiễn sản xuất. Ngay từ đầu chương trình, đơn vị đã phối hợp cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến công tác tổ chức, vận hành và triển khai thi công hotline, làm cơ sở cho học viên và chuyên gia phân tích, đánh giá.

Trọng tâm của chương trình là hoạt động đánh giá thực địa. Học viên và chuyên gia trực tiếp quan sát một phiên thi công sửa chữa hotline trên lưới điện trung áp, qua đó đánh giá toàn diện các yếu tố: tuân thủ quy trình an toàn, phương thức tổ chức thi công, điều kiện trang thiết bị và năng lực phối hợp của đội công tác.

Không chỉ thế, chương trình yêu cầu học viên thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá chuyên sâu. Các nhóm tiến hành đối chiếu giữa quy trình chuẩn và thực tế triển khai, đồng thời trực tiếp phỏng vấn đội trưởng và công nhân kỹ thuật để làm rõ cách thức tổ chức công việc, nhận diện rủi ro và kinh nghiệm xử lý tình huống tại hiện trường.

Cách tiếp cận này giúp chuyển hóa dữ liệu vận hành thành thông tin quản lý, từ đó hình thành năng lực đánh giá độc lập được coi là một yêu cầu cốt lõi đối với đội ngũ cán bộ quản lý hotline trong bối cảnh hiện nay.

Các chuyên gia quốc tế đến từ Enedis, EDF-IN (Tập đoàn Điện lực Pháp) trực tiếp hướng dẫn học viên tiếp cận phương pháp đánh giá theo thông lệ quốc tế.

Dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Enedis, EDF-IN, học viên được tiếp cận phương pháp đánh giá theo thông lệ quốc tế, bao gồm hệ thống tiêu chí kỹ thuật – an toàn, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu, cũng như kỹ năng xây dựng báo cáo đánh giá tổng thể.

Việc lựa chọn Công ty Điện lực Thanh Hóa – đại diện khu vực đồng bằng làm điểm khảo sát thực tế không chỉ phục vụ đào tạo mà còn tạo cơ sở so sánh với các mô hình triển khai tại khu vực miền núi và đô thị khác trong EVNNPC. Qua đó, chương trình hướng tới xây dựng bức tranh toàn diện về thực trạng hoạt động hotline, làm nền tảng đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới.

Chương trình đào tạo và đánh giá thực địa tại Thanh Hóa thể hiện rõ định hướng của EVNNPC trong việc nâng cao năng lực quản trị kỹ thuật, đặc biệt đối với công tác hotline, một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong đảm bảo cung cấp điện liên tục, giảm thời gian cắt điện và nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện.

Thông qua việc gắn đào tạo với thực tiễn, kết hợp kinh nghiệm quốc tế với điều kiện vận hành trong nước, EVNNPC đang từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực đánh giá chuyên sâu, đủ khả năng tham mưu, hoạch định và tổ chức triển khai hiệu quả công tác hotline trên toàn hệ thống.

Kết quả từ chương trình không chỉ dừng ở một khóa đào tạo, mà sẽ trở thành cơ sở quan trọng để Tổng công ty chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng thi công và hướng tới phát triển công tác hotline theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền