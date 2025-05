Đường dây trộm cắp liên tỉnh tại các lễ hội: Thu giữ hơn 300 điện thoại, 2 ô tô, hàng tỷ đồng tài sản

Hàng trăm điện thoại, tài sản giá trị bị trộm trong lễ chiêm bái Xá lợi Phật tại chùa Tam Chúc. Công an Hà Nam triệt phá ổ nhóm trộm lớn nhất từ trước đến nay.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Duy Phương và tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hà Nam

Nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong những ngày diễn ra lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là tội trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Hà Nam đã triệt phá một ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp hoạt động liên tỉnh, chuyên nhắm vào các khu du lịch, lễ hội và sân vận động. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng có hộ khẩu tại nhiều tỉnh thành như Hà Nam, Nam Định, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Các đối tượng bị bắt gồm: Đinh Quốc Huy (SN 1982), Nguyễn Thị Hương (SN 1976), Trần Thị Kim Oanh (SN 1973), Nguyễn Thị Bé (SN 1968), Sần Thiệu Xuân (SN 1960), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) và Nguyễn Duy Phương (SN 2002).

Nhóm này đã thực hiện hành vi trộm cắp trong các ngày 17 và 18/5/2025 tại khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam), Bái Đính (Ninh Bình) và nhiều lễ hội lớn, sự kiện thể thao tại các tỉnh phía Bắc.

Chỉ trong 2 ngày, nhóm đối tượng đã trộm 45 chiếc điện thoại cùng nhiều tài sản khác của người dân và phật tử về chiêm bái Xá lợi tại Tam Chúc. Khám xét nơi ở và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 319 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô, tiền mặt và nhiều tang vật có giá trị hàng tỷ đồng.

Điều tra ban đầu xác định đây là một ổ nhóm hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ cảnh giới, trộm cắp cho tới tiêu thụ tài sản. Chúng lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân khi tham gia lễ hội để ra tay trộm cắp. Đây là vụ trộm cắp lớn nhất từ trước đến nay mà Công an tỉnh Hà Nam triệt phá.

Theo VTV