Đường cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe, tốc độ tối đa 120km/h

Theo quy chuẩn thiết kế mới của Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành, đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy và tốc độ không vượt quá là 120km/h.

Phương tiện lưu thông trên tuyến Cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Hàng loạt các quy chuẩn quy định đầu tư xây dựng đường cao tốc đã được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh thông qua việc vừa ban hành Thông tư số 06/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 115:2024/BGTVT đường bộ cao tốc.

Theo đó, đường bộ cao tốc có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục (trừ các vị trí: Qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150m trở lên; cầu có trụ cao từ 50m trở lên; hầm; có bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc).

Về tốc độ thiết kế của đường bộ cao tốc, quy chuẩn mới quy định tốc độ thiết kế đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp gồm: 120km/h; 100km/h; 80km/h. Đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, Bộ Giao thông Vận tải cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60km/h.

Tốc độ tối đa cho phép trên đường bộ cao tốc không vượt quá 120km/h. Tốc độ tối đa cho phép và tốc độ thiết kế không được chênh nhau quá 20km/h; tốc độ tối đa cho phép của 2 đoạn tuyến liên tiếp không được chênh nhau quá 20km/h.

Về số làn xe chạy, quy chuẩn mới yêu cầu số làn xe được xác định trên cơ sở lưu lượng xe thiết kế, nhưng không ít hơn 2 làn xe cho mỗi chiều. Chiều rộng làn xe chạy tối thiểu 3,75m đối với đường cấp 120km/h, cấp 100km/h và tối thiểu 3,5m đối với đường cấp 80km/h.

Đối với làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3m với đường cấp 120km/h, cấp 100km/h và tối thiểu 2,5m với đường cấp 80km/h.

Ngoài ra, quy chuẩn đường cao tốc cũng quy định phải bố trí dải giữa (gồm dải phân cách giữa và dải an toàn ở hai bên của dải phân cách giữa) để phân chia hai chiều xe chạy đối với trường hợp mặt cắt ngang đường cao tốc được bố trí trên cùng một nền đường. Chiều rộng của dải an toàn tối thiểu là 0,75m đối với đường cấp 120km/h, cấp 100km/h và tối thiểu 0,5m với đường cấp 80km/h. Dải phân cách giữa được thiết kế để bảo đảm an toàn.

Trường hợp 2 chiều xe chạy được bố trí trên 2 nền đường riêng biệt không có dải giữa, phía bên trái theo chiều xe chạy bố trí dải an toàn và lề đất. Dải an toàn có chiều rộng tối thiểu 1m đối với đường cấp 120km/h, cấp 100km/h và tối thiểu 0,75m với đường cấp 80km/h.

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2024.

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư 06/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các tuyến đường cao tốc có tốc độ thiết kế từ 80km/h trở xuống đang khai thác trước ngày Thông tư này có hiệu lực, khi đầu tư nâng cấp, mở rộng thì cho phép áp dụng các yếu tố kỹ thuật cho dự án đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực./.

Theo TTXVN