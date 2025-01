Du xuân Đền Bà Triệu

Những ngày đầu xuân mới Ất Tỵ 2025, Đền Bà Triệu thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu thu hút đông đảo Nhân dân, du khách đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ tấm lòng thành kính đến công lao to lớn của Vua Bà (nữ Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh) và các anh hùng nghĩa sĩ năm xưa chống giặc Ngô xâm lược, đồng thời cầu mong năm mới bình an, khỏe mạnh.

Đền Bà Triệu nằm trên địa bàn xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) là điểm đến tâm linh của Nhân dân, du khách vào những ngày đầu xuân mới.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Bà Triệu nằm trên địa bàn xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) gồm 6 di tích: Đình làng Phú Điền; Lăng mộ Bà Triệu; Mộ 3 vị quan họ Lý; Đền Bà Triệu; Miếu Bàn Thề; Nghè Đệ Tứ (Nghè Eo).

Đền Bà Triệu tọa lạc tại chân núi Gai, thôn Phú Điền được đánh giá là một trong những di tích có cảnh quan, kiến trúc đẹp nhất xứ Thanh, là địa điểm thu hút đông đảo Nhân dân, du khách vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Điểm check-in của du khách khi đến thăm Đền Bà Triệu vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đã có đông đảo Nhân dân, du khách đến dâng hương, vui xuân. Khu di tích được trang trí, trưng bày hoa, đào, quất, các điểm check-in đem đến không khí xuân rộn ràng, linh thiêng. Trong khuôn viên di tích còn trưng bày hình ảnh, tư liệu về khu di tích Bà Triệu nói riêng, các di tích trên địa bàn tỉnh nói chung giúp du khách có dịp tìm hiểu di tích lịch sử, các địa điểm di tích nổi tiếng xứ Thanh.

Du khách tham quan khu trưng bày hình ảnh, tư liệu lịch sử về khu di tích Bà Triệu nói riêng, các di tích lịch sử nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Trương Hoài Nam, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mừng Đảng, Mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 và phục vụ bà con Nhân dân tham quan, dâng hương tại di tích, ban quản lý đã chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên di tích; sắp xếp, bố trí các điểm check-in; chỉ dẫn khu vực sắp lễ, hành lễ; Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích; thực hiện nếp sống văn minh theo quy định; bảo vệ môi trường nơi lễ hội, an toàn và phòng chống cháy nổ tại các di tích.

Ban quản lý di tích Bà Triệu tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di tích bảo đảm hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng được trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống

Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, số lượng du khách và Nhân dân đến tham quan, dâng hương khá đông, có nguy cơ ảnh hưởng cục bộ đến an ninh trật tự, an toàn giao thông như: lợi dụng tín ngưỡng để thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan, các trò chơi có thưởng để thu tiền, ách tắc giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, gây gổ làm mất an ninh trật tự khu vực trong và bên ngoài các di tích, vì vậy Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Triệu Lộc và các lực lượng chức năng thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu di tích thời gian cao điểm từ 28/1/2025 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến ngày 31/1/2025 (tức ngày 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Thảo Nguyên và CTV