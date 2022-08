Tín hiệu tích cực của du lịch những tháng cuối năm

Đó là nhận định của một số đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nếu như mọi năm, vào khoảng thời điểm cuối tháng 8 hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh bước vào “mùa thấp điểm”, song năm nay, lượng khách đặt dịch vụ tại các khu, điểm du lịch vẫn có chiều hướng gia tăng.

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân) đón đoàn khách MICE gần 2.000 người vào tháng 7-2022.

Theo lý giải của đại diện một số đơn vị lữ hành, không chỉ tại Thanh Hóa mà các điểm đến chủ yếu thu hút dòng khách nội địa, bước sang tháng 9 lượng khách sẽ giảm đáng kể (từ 20 - 40% so với thời gian cao điểm). Bởi, thời điểm này các nhà trường, học sinh bước vào năm học mới, các kỳ nghỉ lễ dài ngày không còn, do đó lượng khách giảm mạnh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, so với những năm trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Thanh Hóa ghi nhận lượng khách đặt dịch vụ có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm. Trong đó, các điểm đến đã, đang được đông đảo du khách lựa chọn như: Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn; Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước); Khu Di tích lịch sử Lam Kinh (Thọ Xuân); suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy); Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc)...

Nắm bắt được xu hướng, các đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã sớm xây dựng và tung ra thị trường chương trình du lịch thu - đông. Trong đó, dòng khách chủ yếu hướng đến vẫn là khách nội tỉnh, khách nội địa.

Bà Nguyễn Hà Phương, Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ du lịch VNPus Travel (TP Thanh Hóa), cho biết: Cùng với việc xây dựng lịch trình phù hợp với xu hướng những tháng cuối năm, chúng tôi đang chuyển hướng kinh doanh cung cấp dịch vụ lẻ, combo du lịch; khai thác tour nội tỉnh ngắn ngày; tour nội địa đường bay... Và cần phải khẳng định rằng, du lịch các điểm đến miền Tây xứ Thanh, du lịch văn hóa - lịch sử nội tỉnh năm nay thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, đặc biệt là khách các tỉnh phía Bắc. Nhờ sớm triển khai chương trình du lịch thu - đông, đến thời điểm hiện nay VNPus Travel đã ký kết hợp đồng cho một số đoàn khách trong tháng 9, 10 và cung cấp các gói dịch vụ dành cho khách lẻ.

Còn theo ông Đỗ Bá Cường, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Cường Phát Thanh Hóa (TP Thanh Hóa) cho biết, lượng khách đoàn đặt dịch vụ vận tải trong thời gian tới có giảm nhưng không giảm mạnh như những tháng cuối năm trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra. Đến nay, đã có nhiều đoàn khách, công ty lữ hành đặt dịch vụ đến các điểm du lịch vùng Tây Bắc và một số tỉnh lân cận. “Nói chung, tình hình du lịch những tháng cuối năm nay, kể cả nội địa và nội tỉnh có nhiều tín hiệu khả quan” - ông Đỗ Bá Cường nhận định.

Theo kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu, phục hồi du lịch năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón 10 triệu lượt khách, tổng thu du lịch 17.920 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào thị trường khách nội tỉnh, khách khu vực phía Bắc và một số địa phương có kết nối đường bay. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm tỉnh Thanh Hóa sẽ đẩy mạnh khai thác dòng khách MICE (du lịch kết hợp sự kiện).

Theo lịch sự kiện, từ tháng 9 đến cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Lễ hội Lam Kinh (Thọ Xuân); Lễ hội đền Bình Khương (Vĩnh Lộc); kỷ niệm 450 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa - quân sự Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ (thị xã Nghi Sơn); Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 (Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh); lễ mừng cơm mới và lễ hội đua thuyền lần thứ IV năm 2022 (Thường Xuân); Tuần lễ Văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (diễn ra tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm); Ngày văn hóa Hàn Quốc tại tỉnh Thanh Hóa (TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa); Ngày văn hóa Ấn Độ tại tỉnh Thanh Hóa (TP Thanh Hóa); Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (TP Thanh Hóa); tổ chức, giới thiệu tour, tuyến, điểm du lịch bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội.

Các chuyên gia du lịch cho rằng, sở dĩ trong thời gian qua Thanh Hóa đón lượng khách “tăng vọt”, nằm trong tốp đầu của cả nước về lượng khách (kể cả các kỳ nghỉ lễ và 6 tháng đầu năm 2022) do có sự chuẩn bị khá tốt về công tác xúc tiến, quảng bá; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn điểm đến; tổ chức thành công hàng loạt sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch đặc sắc... thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đặc biệt, với điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ngày càng được đầu tư, Thanh Hóa là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các đoàn khách MICE lớn trong nước. Càng thuận lợi hơn khi một số đơn vị lữ hành hàng đầu cả nước đã, đang tiếp tục lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến cho dòng khách MICE trong những tháng cuối năm 2022.

Bài và ảnh: Hoài Anh