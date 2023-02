Thanh Hóa: Sắp diễn ra nhiều hoạt động du lịch mở đầu năm 2023

Năm 2022, ngành du lịch Thanh Hóa đón trên 11 triệu lượt khách, tăng gấp 3,2 lần so với năm 2021, đạt 110,1% kế hoạch năm 2022. Hai tháng đầu năm 2023, tổng lượt khách du lịch ước đạt 1.457.000 lượt, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2022. Có được kết quả này là nhờ sự tích cực, chủ động của các doanh nghiệp, các khu, điểm du lịch du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị tốt các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch, đồng thời triển khai hiệu quả, sáng tạo các chương trình kích cầu du lịch ngay sau khi du lịch được “mở cửa” trở lại. Nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch 12 triệu lượt khách năm 2023, ngành du lịch Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch Thanh Hóa, khởi động cho các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023.

Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử văn hóa Lam Kinh. Ảnh: Hoài Anh

1.Đón Đoàn báo chí và doanh nghiệp lữ hành các tỉnh đến khảo sát các khu, điểm du lịch Thanh Hóa nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí, các đơn vị doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin về điểm đến và dịch vụ để tuyên truyền xây dựng và chào bán các chương trình du lịch đưa khách về Thanh Hóa.

1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì đón các đoàn báo chí và doanh nghiệp lữ hành đến từ các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh.

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 27/02-01/3/2023.

- Địa điểm khảo sát: Khu Du lịch Anh Phát (thị xã Nghi Sơn), Khu Du lịch Hồ Cửa Đạt (huyện Thường Xuân), Khu Du lịch cộng đồng Bản Mạ (huyện Thường Xuân), làng du lịch Yên Trung (huyện Yên Định)...

1.2. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chủ trì đón các đoàn doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung

- Thời gian: 03 ngày, từ dự kiến từ ngày 01-03/3/2023.

- Địa điểm khảo sát: dự kiến Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc); suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy); khu du lịch Pù Luông (huyện Bá Thước).

1.3. Hiệp hội Du lịch tỉnh chủ trì đón các đoàn doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung

- Thời gian: ngày 02/3/2023.

- Địa điểm khảo sát: Khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) và tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”.

2.Công bố Đại sứ Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch, giới thiệu về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa, sản phẩm và tiềm năng du lịch của tỉnh Thanh Hóa, tạo sự lan tỏa hiệu quả đến du khách trong và ngoài nước, được sự thống nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã mời Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà - người con của quê hương Thanh Hóa làm Đại sứ du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2024.

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 01/3/2023 (thứ Tư)

- Địa điểm: Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa (Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

3. Tổ chức Hội nghị với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội du lịch Thanh Hóa - Nghệ An - Đà Nẵng ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác du lịch.

Thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025 ký ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh; nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ liên kết phát triển du lịch giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Sở Du lịch Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng du lịch và các hoạt động du lịch năm 2023 với chủ đề “Ba địa phương - Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm”, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các sản phẩm mới, các gói chương trình kích cầu du lịch; kết nối với các công ty lữ hành ngoài tỉnh mở rộng và khai thác thị trường du lịch, trao đổi và hợp tác phát triển du lịch, xây dựng tour, tuyến du lịch.

- Thời gian: Bắt đầu từ 9h00 ngày 01/3/2023 (thứ tư).

- Địa điểm: Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa (Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

- Thành phần đại biểu tham dự: Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cục, vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo các Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch/Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch, Ban quản lý các khu, điểm du lịch đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa; báo, đài truyền hình Trung ương và địa phương.

4. Giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP tiêu biểu và đặc sản của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 01/3/2023 (thứ Tư)

- Địa điểm: Khách sạn Melia Vinpearl Thanh Hóa (Số 27 Trần Phú, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa).

5. Lịch sự kiện năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa

TS