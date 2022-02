Thanh Hóa đón gần 300 nghìn lượt khách trong dịp Tết

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) Thanh Hóa, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 toàn tỉnh ước đón được 290.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch.

Di tích Phủ Na (huyện Như Thanh) đón lượng lớn du khách đến dâng hương, vãn cảnh trong những ngày đầu xuân.

Theo đó, lượng khách và tổng thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán năm nay có sự tăng trưởng hơn so với dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Cụ thể, lượng khách tăng 11,8% so với dịp Tết năm 2021; tổng thu ước đạt 238 tỷ đồng, tăng 10,9% so với dịp Tết năm 2021. Cũng trong dịp nghỉ Tết năm nay, công suất sử dụng phòng lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt khoảng 36%.

Đền Độc Cước (TP Sầm Sơn) đảm bảo các điều kiện đón khách du xuân.

Trong đó, một số điểm đến thu hút đông đảo Nhân dân và du khách là suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) đón 28.000 lượt khách; Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) đón 12.000 lượt khách; thành phố Sầm Sơn đón 27.500 lượt khách; khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 40.900 lượt khách; khu du lịch cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón 4.200 lượt khách; Đền Sòng (thị xã Bỉm Sơn) đón 25.000 lượt khách; thành phố Thanh Hóa đón trên 30.000 lượt khách; di tích danh thắng Phủ Na (huyện Như Thanh) đón 28.800 lượt khách; di tích Am Tiên (huyện Triệu Sơn) đón 20.000 lượt khách…

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn có những diễn biến phức tạp, người dân luôn chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến các điểm di tích, rút ngắn thời gian lưu lại di tích khi đến dâng hương, vãn cảnh.

Theo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở VH, TT&DL tại 12 điểm di tích, trên địa bàn của 8 huyện, thị xã, thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho thấy các địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, đơn vị được giao quản lý di tích triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời xây dựng các kế hoạch, phương án, ban hành quyết định thành lập tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm di tích; tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khu vực thờ tự, chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế phục vụ người dân, bố trí lực lượng trực tại cổng ra vào của di tích hướng dẫn người dân khai báo y tế; yêu cầu người dân giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác...

Ở một số thời điểm người dân, du khách khi đến các khu, điểm du lịch vẫn “quên” đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, tại một số điểm di tích, văn hóa tâm linh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như công tác kiểm soát mật độ người dân vào di tích chưa được thực hiện tốt; người dân không chấp hành việc giữ khoảng cách tiếp xúc với người khác; vẫn còn xảy ra tình trạng tập trung trên 20 người trong cùng một thời điểm tại không gian thờ tự.

Hoài Anh