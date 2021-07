Tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Là một trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, do vậy, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện, hấp dẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được chính quyền thành phố đặc biệt quan tâm. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, công tác quản lý đô thị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được xem là một “giải pháp” hữu hiệu.

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn.

Trong công tác quản lý đô thị, trước hết, thành phố quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và trật tự đô thị. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố đã phê duyệt 7 đồ án quy hoạch; 7 nhiệm vụ lập quy hoạch; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc; hoàn thiện hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định quy hoạch phân khu E và xin ý kiến điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TP Sầm Sơn đến năm 2040 (điều chỉnh trung tâm thương mại cao 50 tầng); tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nghĩa trang TP Sầm Sơn; xây dựng danh mục đồ án quy hoạch cần phải triển khai trong năm 2021; thẩm định, phê duyệt 120 hồ sơ dự án về đầu tư xây dựng.

Đặc biệt, tháng 4-2021, thành phố đã tổ chức khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP Sầm Sơn. Trung tâm có thể ví như “cánh tay nối dài” hỗ trợ chính quyền thành phố trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai; cũng như góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh TP Sầm Sơn hiện đại, văn minh đến đông đảo bạn bè, du khách. Cùng với đó, thành phố đã tập trung triển khai thực hiện các phương án đảm bảo trật tự an toàn trong các dịp lễ, tết và phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng rà soát, xác định vị trí các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, nhằm kịp thời bổ sung hệ thống báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, xây dựng danh mục các công trình đề nghị hỗ trợ kinh phí từ cơ chế khuyến khích phát triển giao thông nông thôn và đề án bảo trì đường huyện, đường xã năm 2021; xây dựng và triển khai thực hiện phương án tổ chức giao thông phục vụ du lịch hè năm 2021; phương án tổ chức, quản lý các bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố năm 2021; phương án quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí bằng mô tô nước trên biển; phương án quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe xích lô trên địa bàn. Ngoài ra, thành phố còn chú trọng đôn đốc việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; mở các đợt cao điểm giải tỏa và xử lý vi phạm lòng đường vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là tình trạng họp chợ cóc trên vỉa hè, lòng, lề đường...

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố đã tiếp nhận 560 hộ đăng ký cấp phép xây dựng, trong đó, đã cấp 550 giấy phép, còn lại 10 trường hợp đang trong hạn xem xét để cấp phép. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 24 trường hợp; trong đó nhắc nhở yêu cầu khắc phục 15 trường hợp đổ rác, nước thải, để vật liệu xây dựng, rửa xe, dựng phông rạp và các dịch vụ khác lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trái quy định; xử phạt hành chính 10 trường hợp với tổng số tiền là 48.500.000 đồng; giải tỏa 39 lượt chợ cóc tự phát trên các trục đường trên địa bàn; tiếp nhận và bàn giao 2 đối tượng lang thang, ăn xin, ăn mày cho chính quyền địa phương và gia đình trong, ngoài thành phố. Cũng trong những tháng đầu năm, thành phố đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định trong kinh doanh; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là kiểm tra, kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá... Qua đó, góp phần ổn định thị trường, trật tự kinh doanh, trật tự thương mại và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Với phương châm siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, chính quyền thành phố đã kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài. Ngoài ra, chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, tình hình an ninh nội bộ, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn được bảo đảm ổn định; hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, trật tự công cộng; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và du khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên