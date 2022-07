Sơ kết hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022

Chiều 27-7, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022; thảo luận nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với du lịch cả nước, du lịch Thanh Hoá đã chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch bệnh COVID-19. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động du lịch được phục hồi, ngành du lịch đang phải đối diện với tình trạng thiếu hụt nhân lực quản lý và lao động du lịch. Song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự giám sát, ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành; cùng với đó, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ưu tiên các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch; các ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tích cực, chủ động cùng vào cuộc, tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện nhằm kích cầu, thu hút khách du lịch, Ngành Du lịch đang có sự phục hồi nhanh.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022.

Năm 2022, chương trình phát triển du lịch Thanh Hoá đề ra 55 nhiệm vụ. Trên cơ sở nhiệm vụ, kinh phí được giao, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động triển khai thực hiện. Kết quả 14 nhiệm vụ đã hoàn thành (chiếm 25,45%), 39 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (chiếm 70,91%), 2 nhiệm vụ báo cáo tạm dừng thực hiện trong năm 2022 (chiếm 3,64%).

Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các dự án đầu tư khai thác tài nguyên du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Trong 6 tháng đầu năm có 9 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch được cấp vốn triển khai, với tổng vốn gần 1.840 tỷ đồng (tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 52 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, trong đó có 40 dự án hoàn thành và 12 dự án đang triển khai thực hiện). Về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tính đến tháng 6-2022, toàn tỉnh có 80 dự án đầu tư kinh doanh du lịch đang triển khai, với tổng vốn đăng ký hơn 145.500 tỷ đồng. Trong đó có những dự án quy mô lớn, hệ thống dịch vụ đồng bộ, có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của khách trong nước và quốc tế.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 gần 50 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn đã được tổ chức nhằm quảng bá, kích cầu, thu hút du khách đến với du lịch Thanh Hóa; trong đó, có các sự kiện nổi bật như: Công bố biểu trưng Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa; Tổ chức kích cầu du lịch năm 2022 và đón khách quốc tế đến Thanh Hóa; Lễ ra mắt sản phẩm du lịch thông minh và đón khách tham quan Chính điện Lam Kinh; Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến, du lịch biển Nghi Sơn; Tuần Văn hóa Hội An tại thành phố Thanh Hóa; đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và Khai mạc Lễ hội du lịch Biển năm 2022… đã đem lại những hiệu ứng tích cực cho hình ảnh, thương hiệu du lịch của tỉnh.

Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2022 các chỉ tiêu du lịch đều tăng cao và vượt so với thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh COVID-19. Tổng lượt khách du lịch đạt 7,395 triệu lượt khách, tăng 151,2% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 74% so với kế hoạch năm 2022; tổng thu du lịch đạt 12.919 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 72,1% kế hoạch năm 2022.

Đại diện lãnh đạo UBND TP Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh khẳng định: Được sự ưu tiên, tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự tích cực hưởng ứng của các cấp, các ngành, các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, du lịch Thanh Hóa đã đem lại những hiệu ứng tích cực cho hình ảnh của tỉnh, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Cẩm Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác du lịch trên địa bàn tỉnh, đó là tổng thu về du lịch chưa cao so với số lượng khách đến; hạ tầng viễn thông, kết nối truy cập chưa được thông suốt; tính bền vững chưa cao; chất lượng hướng dẫn viên du lịch chưa cao; tính thời vụ trong du lịch; tính ổn định, bền vững để thu hút nguồn lực lao động ngành du lịch chưa được đánh giá cao...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Những tháng cuối năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chương trình phát triển du lịch năm 2022; huy động các nguồn lực tập trung đầu tư cho phát triển du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch mới; tiếp tục đa dạng các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; chú trọng phát triển nhân lực du lịch; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về du lịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch cần tích cực, chủ động lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa bàn phụ trách trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình về phát triển du lịch, kích cầu du lịch nhằm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu về du lịch đã đề ra.

Hoài Anh