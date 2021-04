Sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thành công Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng trong chuỗi sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021. Thành phố cần bảo đảm an ninh - trật tự, có phương án quản lý giá cả dịch vụ, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, lưu trú, nghỉ dưỡng cho cả mùa du lịch biển, để Sầm Sơn ngày càng trở nên thân thiện, hấp dẫn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa kết luận hội nghị.

Chiều 9-4, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị nghe UBND TP Sầm Sơn báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021.

Theo dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 được lãnh đạo thành phố trình bày tại hội nghị, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 với chủ đề “Sầm Sơn cất cánh” sẽ được tổ chức vào 20 giờ, ngày 24-4-2021 tại sân khấu Quảng trường biển (đường Hồ Xuân Hương, phường Trung Sơn).

Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ hội thả diều “Vũ điệu trên không” tại khuôn viên bãi biển thành phố vào các ngày 26 và 27-4-2021; chương trình diễu hành và biểu diễn mô tô phân khối lớn trên một số tuyến đường vào ngày 29-4-2021.

Bên cạnh đó, để thu hút du khách về với Sầm Sơn trong mùa hè này, thành phố cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức Carnival đường phố, lễ hội hoa, các chương trình nghệ thuật vào tối thứ bảy hàng tuần. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc (bóng bàn, cầu lông, quần vợt...) nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh điểm đến sôi động, hấp dẫn, an toàn, thân thiện...

Hiện, thành phố đang tập trung xây dựng sân khấu và khu vực tổ chức lễ khai mạc; xây dựng và xin ý kiến các ban, ngành kịch bản chi tiết chương trình nghệ thuật.

Đặc biệt, thành phố đã và đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh để xây dựng các phương án bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng trong chuỗi sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí cơ bản thống nhất với Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 và đề nghị Thành phố tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các phương án tổ chức sự kiện. Trong đó, Thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để xây dựng các phương án bảo đảm an toàn, an ninh - trật tự tại khu vực tổ chức lễ khai mạc (phương án riêng); xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh - trật tự cho tất cả các hoạt động diễn ra tại Sầm Sơn đến 31-7. Đồng thời, có phương án quản lý giá cả dịch vụ, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, lưu trú, nghỉ dưỡng, môi trường du lịch...

Đối với việc mời đại biểu dự lễ khai mạc, thành phố cần tính toán kỹ và xin ý kiến lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến vào kịch bản chương trình nghệ thuật, để Thành phố Sầm Sơn hoàn thiện và triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, thời gian.

Khôi Nguyên